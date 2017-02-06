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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1241124212431244>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:37

есть такая фишка у строителей: писать, что реконструкция, а на самом деле-снос здания и постройка нового. Строители жилья этим пользуются (Рыбальский, ау...)

Печерский райсуд города Киев наложил арест на бизнес-центр по ул. Большая Васильковская, 98, который принадлежит крупнейшей украинской инвестиционной компании Dragon Capital. 6 апреля по ходатайству ГПУ в рамках уголовного производства, которое возбуждено в ноябре 2017 года, против столичного Общества с ограниченной ответственностью «Ирпинь-Будпроект-Плюс». Арест предусматривает запрет на отчуждение объекта, который также является памятником культурного наследия.

В тексте решения суда сказано, что в рамках уголовного производства расследуется злоупотребление служебным положением должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры КГГА и незаконная выдача разрешительных документов, повлекших тяжелые последствия, а также подделка документов и их использование по предварительному сговору должностными лицами ООО «Ирпинь-Будпроект-Плюс».

«Владельцем, начиная с 2011 года, были проведены строительные работы, в результате которых был уничтожен указанный объект культурного наследия, а на его месте построен торговый центр, при этом органом местного самоуправления предоставлялись разрешения о проведении реконструкции», — говорится в решении суда.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:40

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Kripo написав:
:wink: за окном тюльпаны!

Kaution: 2000€ а это залог за порчу... постеснялся написать "имущества"...

Кто ищет тот найдет! https://www.wg-gesucht.de/1-zimmer-wohn ... 5474.html#

и еще, держите в голове - вы не студент в Германии - они за 220€ в общаге однокомнатной живут, вы как-бы работать приехали в город на пару месяцев, получаете скажем 1350€ на руки (техник типа) и хер с ним, 750€ отдаете за мебелированную хату, на жратву уходит 250€ в месяц... Медицина уже оплачена, есть на что жить?


Souterrain = цокаль ПА 490 ойр рулить дажє в Германії

Флай, доведите свой цоколь до такого состояния и от мальвин отбоя не будет.

боюся що за тра....

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В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:45

обьява в фейсбуке:

Набор мальчиков и девочек от 18 до 55 лет без опыта и с опытом работы в бригады строителей для обучения и сертификации. Также набор специалистов различных строительных специальностей. З/П от 8000 до 25000 в месяц. Работа в Киеве, без сильных физических нагрузок, иногородним жилье. Первые несколько дней возможна ежедневная оплата, потом 2 раза в месяц. Спрашивайте в месенджер или по номеру （096）402-78-77

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так что в кийове любой мальчик-девочка без опыта и при желании пожет подывать 25к чистыми
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:46

  Kripo написав:
Я вам отсканирую статью с газеты ТОП-5 Германии. Будет достаточно ?
За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ?
Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.


Следи за базаром парниша, я тебе еще раз повторяю, скан на 200 гривен на детский дом я тебе выложу доказательства в немецкоязычной газете топ-5.
Бла бла тут все гаразды, как доходит до дела жлобяться на 200 гривен.
:roll:


я не 200 гривен а 100€ перечисляю каждый месяц в фонд помощи, напугал...[/quote]
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вот еще:
Стройка, машинист , ЗП сдельная от 25000 грн, звоните 098-388-87-53 Viber.
Требуется машинист по подаче материала для машинной стяжки пола. Оплата своевременная. Работа есть круглый год. На постоянную работу. Физическая подготовка необходима.
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от 25к! будет дешеветь?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:54

  барабашов написав:Kripo
Если вы действительно в настоящее время проживаете на территории ФРГ - просветите относительно реальных цен на покупку и аренду жилых помещений в вашем регионе. А то задрали фантазасты, которые лапшу вешают что в Мюнихе и Гамбурге дешевле чем в Киеве и Одессе и снять можно, и купить.


В моем городке с работающей промышленностью с вилкой зарплат от 1500 евро до 3000 основной массы населения цена в новострое от 3000 USD за квадратный метр.
Цены в 3-4 этажных домах тоже в этих пределах. Самый центр может процентов на 20 дороже.
От Нюрнберга 1 час езды на поезде.
Мюнхен не знаю, говорят там зашкаливают цены, но и зарплаты соответствующие.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:59

  Первый написав:
  Рыба-сом написав:
  PrimusInterPares написав:Надо было купить хрущ за 170 , который сейчас стоит 50, чтобы не тратить 47 на аренду? ЧТо то я не понимаю :(

Некто Юрий купил, исходя из данного принципа, привокзальную 3к БПС за 110к, так его три года с удовольствием все тут мокали.


Не правда. Його мокали за те, що слова Не відповідають його діям.
Так же як і в Захара, людини мухи, хомяка і т.д.
Основна ознака копійчужок - ми всі помремо,заколотять вікна, але як тільки з'явилася мінімальна сума - вона починає палити ляжку і відразу в бітон:-)


Перший як завжди пересмикує, писав недавно, є можливість взяти в прицентралі Києва.
Враховуючи негативні фактори в економіці і політиці України відмовився.
Якщо оператор учотки Перший змінюється, пишіть репорти як показано в цьому фільмі
https://www.youtube.com/watch?v=b1cLI3xYwYU
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:03

  antey1969 написав:2 Захар.
Прошел ровно месяц
Вот и лето пришло, а котлована на Шалом-Алейхема все не видно. Эдак эпопея со стартом строительства может и до зимы продлиться

1. https://www.facebook.com/vladimir.ostro ... jc4MDUxNQ/
2. https://www.facebook.com/vladimir.ostro ... zQ0NzE2OQ/
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:14

  Serg-ik написав:antey1969 Зачем ЖИБу "безденежные" клиенты? Он колбасит дом на Балтийском 23. Панелька, уже 4 этажа готово

Serg-ik вы заблудились в трёх соснах.
1. Реконструркцию хрущёвок на Лесном проводит КП Спецжитлофонд.
2. ЖИБ - КП Житлоинвестбуд-УКБ - никакого отношения к реконструции хрущёвок на Лесном НЕ ИМЕЕТ.
3. На Балтийском строит ДБК-4, который не имеет никакого отношения ни к КП Спецжитлофонд, ни к КП Житлоинвестбуд-УКБ.
Тщательнее вам надо, тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:18

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, доведите свой цоколь до такого состояния и от мальвин отбоя не будет.

боюся що за тра....

останні 2 перегляда - реальні 5ті звьоздочні Мольвіни

Флай, ОЧЕНЬ просим фотки. Очень!
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