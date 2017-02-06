Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
есть такая фишка у строителей: писать, что реконструкция, а на самом деле-снос здания и постройка нового. Строители жилья этим пользуются (Рыбальский, ау...)
Печерский райсуд города Киев наложил арест на бизнес-центр по ул. Большая Васильковская, 98, который принадлежит крупнейшей украинской инвестиционной компании Dragon Capital. 6 апреля по ходатайству ГПУ в рамках уголовного производства, которое возбуждено в ноябре 2017 года, против столичного Общества с ограниченной ответственностью «Ирпинь-Будпроект-Плюс». Арест предусматривает запрет на отчуждение объекта, который также является памятником культурного наследия.
В тексте решения суда сказано, что в рамках уголовного производства расследуется злоупотребление служебным положением должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры КГГА и незаконная выдача разрешительных документов, повлекших тяжелые последствия, а также подделка документов и их использование по предварительному сговору должностными лицами ООО «Ирпинь-Будпроект-Плюс».
«Владельцем, начиная с 2011 года, были проведены строительные работы, в результате которых был уничтожен указанный объект культурного наследия, а на его месте построен торговый центр, при этом органом местного самоуправления предоставлялись разрешения о проведении реконструкции», — говорится в решении суда.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
и еще, держите в голове - вы не студент в Германии - они за 220€ в общаге однокомнатной живут, вы как-бы работать приехали в город на пару месяцев, получаете скажем 1350€ на руки (техник типа) и хер с ним, 750€ отдаете за мебелированную хату, на жратву уходит 250€ в месяц... Медицина уже оплачена, есть на что жить?
Souterrain = цокаль ПА 490 ойр рулить дажє в Германії
Флай, доведите свой цоколь до такого состояния и от мальвин отбоя не будет.
боюся що за тра....
останні 2 перегляда - реальні 5ті звьоздочні Мольвіни
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Набор мальчиков и девочек от 18 до 55 лет без опыта и с опытом работы в бригады строителей для обучения и сертификации. Также набор специалистов различных строительных специальностей. З/П от 8000 до 25000 в месяц. Работа в Киеве, без сильных физических нагрузок, иногородним жилье. Первые несколько дней возможна ежедневная оплата, потом 2 раза в месяц. Спрашивайте в месенджер или по номеру （096）402-78-77
=================== так что в кийове любой мальчик-девочка без опыта и при желании пожет подывать 25к чистыми
Kripo написав: Я вам отсканирую статью с газеты ТОП-5 Германии. Будет достаточно ? За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ? Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.
Следи за базаром парниша, я тебе еще раз повторяю, скан на 200 гривен на детский дом я тебе выложу доказательства в немецкоязычной газете топ-5. Бла бла тут все гаразды, как доходит до дела жлобяться на 200 гривен.
я не 200 гривен а 100€ перечисляю каждый месяц в фонд помощи, напугал...[/quote]
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барабашов написав:Kripo Если вы действительно в настоящее время проживаете на территории ФРГ - просветите относительно реальных цен на покупку и аренду жилых помещений в вашем регионе. А то задрали фантазасты, которые лапшу вешают что в Мюнихе и Гамбурге дешевле чем в Киеве и Одессе и снять можно, и купить.
В моем городке с работающей промышленностью с вилкой зарплат от 1500 евро до 3000 основной массы населения цена в новострое от 3000 USD за квадратный метр. Цены в 3-4 этажных домах тоже в этих пределах. Самый центр может процентов на 20 дороже. От Нюрнберга 1 час езды на поезде. Мюнхен не знаю, говорят там зашкаливают цены, но и зарплаты соответствующие.
PrimusInterPares написав:Надо было купить хрущ за 170 , который сейчас стоит 50, чтобы не тратить 47 на аренду? ЧТо то я не понимаю
Некто Юрий купил, исходя из данного принципа, привокзальную 3к БПС за 110к, так его три года с удовольствием все тут мокали.
Не правда. Його мокали за те, що слова Не відповідають його діям. Так же як і в Захара, людини мухи, хомяка і т.д. Основна ознака копійчужок - ми всі помремо,заколотять вікна, але як тільки з'явилася мінімальна сума - вона починає палити ляжку і відразу в бітон:-)
Перший як завжди пересмикує, писав недавно, є можливість взяти в прицентралі Києва. Враховуючи негативні фактори в економіці і політиці України відмовився. Якщо оператор учотки Перший змінюється, пишіть репорти як показано в цьому фільмі https://www.youtube.com/watch?v=b1cLI3xYwYU
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Serg-ik написав:antey1969 Зачем ЖИБу "безденежные" клиенты? Он колбасит дом на Балтийском 23. Панелька, уже 4 этажа готово
Serg-ik вы заблудились в трёх соснах. 1. Реконструркцию хрущёвок на Лесном проводит КП Спецжитлофонд. 2. ЖИБ - КП Житлоинвестбуд-УКБ - никакого отношения к реконструции хрущёвок на Лесном НЕ ИМЕЕТ. 3. На Балтийском строит ДБК-4, который не имеет никакого отношения ни к КП Спецжитлофонд, ни к КП Житлоинвестбуд-УКБ. Тщательнее вам надо, тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.