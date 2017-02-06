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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1241124212431244

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:22

  X-Fresh написав:обьява в фейсбуке:

Набор мальчиков и девочек от 18 до 55 лет без опыта и с опытом работы в бригады строителей для обучения и сертификации. Также набор специалистов различных строительных специальностей. З/П от 8000 до 25000 в месяц. Работа в Киеве, без сильных физических нагрузок, иногородним жилье. Первые несколько дней возможна ежедневная оплата, потом 2 раза в месяц. Спрашивайте в месенджер или по номеру （096）402-78-77

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так что в кийове любой мальчик-девочка без опыта и при желании пожет подывать 25к чистыми

Платят мальчикам без опыта 25к чистыми - а сайт бесплатный - сделанный за 10 мин.
http://tp-group.com.ua/docs/view/2/
Видно все деньги мальчикам уходят :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:26

Вот такое вот: https://censor.net.ua/news/3069258/pers ... e_v_evrope
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:30

  flyman написав:боюся що за тра....

останні 2 перегляда - реальні 5ті звьоздочні Мольвіни

Флайман, эти? Или помоложе?
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