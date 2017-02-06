RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1242124312441245>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:22

  X-Fresh написав:обьява в фейсбуке:

Набор мальчиков и девочек от 18 до 55 лет без опыта и с опытом работы в бригады строителей для обучения и сертификации. Также набор специалистов различных строительных специальностей. З/П от 8000 до 25000 в месяц. Работа в Киеве, без сильных физических нагрузок, иногородним жилье. Первые несколько дней возможна ежедневная оплата, потом 2 раза в месяц. Спрашивайте в месенджер или по номеру （096）402-78-77

===================
так что в кийове любой мальчик-девочка без опыта и при желании пожет подывать 25к чистыми

Платят мальчикам без опыта 25к чистыми - а сайт бесплатный - сделанный за 10 мин.
http://tp-group.com.ua/docs/view/2/
Видно все деньги мальчикам уходят :mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2418
З нами з: 19.09.10
Подякував: 359 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:26

Вот такое вот: https://censor.net.ua/news/3069258/pers ... e_v_evrope
airmax78
 
Повідомлень: 24599
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:30

  flyman написав:боюся що за тра....

останні 2 перегляда - реальні 5ті звьоздочні Мольвіни

Флайман, эти? Или помоложе?
Зображення

Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 24599
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:04

  hume написав: Они при первых заработанных 50 куе не побежали покупать однушку в жк София где то за окружной


я в 2011 продал однушку далеко за окружной за 65к. в ипотеку, кстати :D и паркинг еще за 7.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:40

  Serg-ik написав:
  Slon_Nosov написав:вроде ничего для цены 80 000?

покупатель-семья? Как на 80000 могли что-то получше найти.

На оболони вряд ли. Дом новый, метро 7 минут куря, в оазисе намного дороже, Оболонь скай где то также и без ремонта, и место прямо на дороге. Вам просто шулявка больше нравится.

Короче, покупка вообще нормальная, если ремонт устраивает.
hume
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 27.12.12
Подякував: 340 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:11

  vap написав:hume для меня интересный - я работаю за границей, аэропорт рядом. метро тоже. до центра рукой подать на метро. опять же днепр. вижу вариант как приехать перекентоваться на выходные или сдачу иностранцам через арнбнб

Если не успели, то не переживайте, там много новых строительних объектов, а к бориспольской, и вырлыце ещё на пару станций ближе. Район вообще перспективный: аэропорт рядом, центр в двух шагах, днепр. Если район в какашках не захлебнётся, появится что то типа Оболонской набережной (тут же Днепр), и пара скверов с зеленью куда можно будет выйти из дома, то соглашусь с перспективностью района
hume
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 27.12.12
Подякував: 340 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....тут хтось "кайфує" від таких балконів... :mrgreen:
Зображення
Зображення
.... але такі "шедеври", переважно, трапляються у нас в гуртожитках!(в панельних буд.,чи цегляних - рідше!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4099
З нами з: 19.10.15
Подякував: 138 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....а оце, наші маршрутки(правда, не всі такі, але 30-40% таких - це точно!) - як не поломані, то просто ржаві і брудні!
Зображення
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4099
З нами з: 19.10.15
Подякував: 138 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:08

Времена Года ценится лучшими международными и локальными инвесторами!

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Dragon Capital Investments Limited (Кипр) Томаша Фиалы приобрести ООО "Мартин Лофт", владеющее девятиэтажным офисным центром "Времена года" класса "В" по ул.Кудряшова, 14б в Соломенском р-не Киева.
Согласно сообщению АМКУ в пятницу, концентрация заключается в приобретении компанией Dragon Capital Investments Limited доли в уставном капитале ООО "Мартин Лофт", обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
БЦ "Времена года" входит в портфель проектов девелопера "Недвижимость столицы" ("НЕСТ", Киев). Общая площадь объекта составляет 7,84 тыс. кв. м, арендная – 6,7 тыс. кв. м.
Согласно данным веб-сайта "НЕСТ" на 1 июня 2018 года, заполняемость БЦ арендаторами составляет 100%.
По информации на сайтах агентств недвижимости, данный бизнес-центр был выставлен на продажу в начале марта текущего года по цене $8 млн (с НДС).
Как сообщалось, ранее АМКУ сообщил о предоставлении компании Dragon Capital Investments Limited разрешения приобрести ООО "Корма Девелопмент" (Киев), принадлежащее компании Europolis GmbH, которая входит в крупный концерн недвижимости CA Immo Group (Вена, Австрия).
Согласно данным Единого госреестра, "Корма Девелопмент" является владельцем 100%-й доли в уставном капитале ООО "Европолис Проперти Холдинг" (Киев), которое, как следует из данных Кадастровой карты Украины, владеет несколькими участками в с.Колонщина Макаровского р-на Киевской области недалеко от трассы Е-40 (М-06), предназначенными для строительства и эксплуатации складских помещений. Площадь участков, в общей сложности, составляет около 50 га.
Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний "Драгон Капитал", основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.
В конце 2017 года он сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что "Драгон Капитал" совместно с ко-инвесторами, среди которых - Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC, планирует в 2018 году обеспечить приток в Украину до $300 млн инвестиций.
X-Fresh
 
Повідомлень: 78
З нами з: 17.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....а оце, наш найвищий будинок!(20пов) - але то ПОКИЩО! - бо вже починають заливати фундамент на 27пов(на Сихові)
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4099
З нами з: 19.10.15
Подякував: 138 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1242124312441245>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: remark і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1077, 1078, 1079
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10785 1960359
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 12:47
барабашов
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84400
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23834
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.