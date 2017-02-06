Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:08

Времена Года ценится лучшими международными и локальными инвесторами!



ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Dragon Capital Investments Limited (Кипр) Томаша Фиалы приобрести ООО "Мартин Лофт", владеющее девятиэтажным офисным центром "Времена года" класса "В" по ул.Кудряшова, 14б в Соломенском р-не Киева.

Согласно сообщению АМКУ в пятницу, концентрация заключается в приобретении компанией Dragon Capital Investments Limited доли в уставном капитале ООО "Мартин Лофт", обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

БЦ "Времена года" входит в портфель проектов девелопера "Недвижимость столицы" ("НЕСТ", Киев). Общая площадь объекта составляет 7,84 тыс. кв. м, арендная – 6,7 тыс. кв. м.

Согласно данным веб-сайта "НЕСТ" на 1 июня 2018 года, заполняемость БЦ арендаторами составляет 100%.

По информации на сайтах агентств недвижимости, данный бизнес-центр был выставлен на продажу в начале марта текущего года по цене $8 млн (с НДС).

Как сообщалось, ранее АМКУ сообщил о предоставлении компании Dragon Capital Investments Limited разрешения приобрести ООО "Корма Девелопмент" (Киев), принадлежащее компании Europolis GmbH, которая входит в крупный концерн недвижимости CA Immo Group (Вена, Австрия).

Согласно данным Единого госреестра, "Корма Девелопмент" является владельцем 100%-й доли в уставном капитале ООО "Европолис Проперти Холдинг" (Киев), которое, как следует из данных Кадастровой карты Украины, владеет несколькими участками в с.Колонщина Макаровского р-на Киевской области недалеко от трассы Е-40 (М-06), предназначенными для строительства и эксплуатации складских помещений. Площадь участков, в общей сложности, составляет около 50 га.

Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний "Драгон Капитал", основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

В конце 2017 года он сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что "Драгон Капитал" совместно с ко-инвесторами, среди которых - Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC, планирует в 2018 году обеспечить приток в Украину до $300 млн инвестиций.