Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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=================== так что в кийове любой мальчик-девочка без опыта и при желании пожет подывать 25к чистыми
vap написав:hume для меня интересный - я работаю за границей, аэропорт рядом. метро тоже. до центра рукой подать на метро. опять же днепр. вижу вариант как приехать перекентоваться на выходные или сдачу иностранцам через арнбнб
Если не успели, то не переживайте, там много новых строительних объектов, а к бориспольской, и вырлыце ещё на пару станций ближе. Район вообще перспективный: аэропорт рядом, центр в двух шагах, днепр. Если район в какашках не захлебнётся, появится что то типа Оболонской набережной (тут же Днепр), и пара скверов с зеленью куда можно будет выйти из дома, то соглашусь с перспективностью района
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ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Dragon Capital Investments Limited (Кипр) Томаша Фиалы приобрести ООО "Мартин Лофт", владеющее девятиэтажным офисным центром "Времена года" класса "В" по ул.Кудряшова, 14б в Соломенском р-не Киева. Согласно сообщению АМКУ в пятницу, концентрация заключается в приобретении компанией Dragon Capital Investments Limited доли в уставном капитале ООО "Мартин Лофт", обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. БЦ "Времена года" входит в портфель проектов девелопера "Недвижимость столицы" ("НЕСТ", Киев). Общая площадь объекта составляет 7,84 тыс. кв. м, арендная – 6,7 тыс. кв. м. Согласно данным веб-сайта "НЕСТ" на 1 июня 2018 года, заполняемость БЦ арендаторами составляет 100%. По информации на сайтах агентств недвижимости, данный бизнес-центр был выставлен на продажу в начале марта текущего года по цене $8 млн (с НДС). Как сообщалось, ранее АМКУ сообщил о предоставлении компании Dragon Capital Investments Limited разрешения приобрести ООО "Корма Девелопмент" (Киев), принадлежащее компании Europolis GmbH, которая входит в крупный концерн недвижимости CA Immo Group (Вена, Австрия). Согласно данным Единого госреестра, "Корма Девелопмент" является владельцем 100%-й доли в уставном капитале ООО "Европолис Проперти Холдинг" (Киев), которое, как следует из данных Кадастровой карты Украины, владеет несколькими участками в с.Колонщина Макаровского р-на Киевской области недалеко от трассы Е-40 (М-06), предназначенными для строительства и эксплуатации складских помещений. Площадь участков, в общей сложности, составляет около 50 га. Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний "Драгон Капитал", основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В конце 2017 года он сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что "Драгон Капитал" совместно с ко-инвесторами, среди которых - Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC, планирует в 2018 году обеспечить приток в Украину до $300 млн инвестиций.