Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ? Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.
вы с базара не сьезжайте , ... балабол! я 100€ перечисляю каждый месяц в фонд помощи, напугал...
PrimusInterPares написав:Знакомые уехали на пмж стал вопрос 1квартиры на петропаловской борщаговке. Выяснилось что квартира обошлась полее 100000долл. Я был удивлён , но мне показали договор ипотеки в 2007м
грустно когда квартира в таком зажопье. Предпочёл бы остаться с квартирой в центре, которая бралась за 200 и стоит 100, чем на петр.борщаговке которая бралась за 100 и стоит 50 (предположительно). Надежда на центр есть, а на заокружные поля нет.
предолагаете неверно, стоит 20.
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 01 чер, 2018 20:57, всього редагувалось 1 раз.