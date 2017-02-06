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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:23

[quote="4378117:Долярчик"]....а оце, наш найвищий будинок!(20пов) - але то ПОКИЩО! - бо вже починають заливати фундамент на 27пов(на Сихові)

Які ціни у Львові в таких висотках за квадрат?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:28

  Slon_Nosov написав:может кому интересно - вчера была продана "Метро "Оболонь". 2-кімнатна квартира (60м2). 14й поверх. 2007р. Цегла.":
вроде ничего для цены 80 000?
https://ua.m2bomber.com/obj/330658549/v ... 007r-cegla

спасибо, интересуюсь этим домом, МОПы усталые, в паркинге, говорят, болото, плюс соседи солидные- СБУ, прошлые склыкання, ТВ, но место и потолки 300+см -моё все. сотрудник 120 метров сдает за 12+комм
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:36

  Serg-ik написав:
  flyman написав:скільки 10,5 років тому коштувала "трэшка" в USD?

если 2008 год и 65 метров, то, наверное 160-180 тыс.

это была бы Троещина и самое позднее на Рождество :mrgreen:
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:40

  Рыба-сом написав:
  Serg-ik написав:в каком году можно было купить в хруще за 47 000?
1к в хруще на Петра Запорожца в 2013 году друг продал где-то за эти деньги.
теперь за эти деньги на Запорожца можно подыскивать 2 убитые двухи)
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:42

  PrimusInterPares написав:Надо было купить хрущ за 170 , который сейчас стоит 50, чтобы не тратить 47 на аренду? ЧТо то я не понимаю :(

именно так, причем за 170, которых не было, то есть в импотеку
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:44

  Kripo написав:
  Хомякоид написав:За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ? Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.

вы с базара не сьезжайте , ... балабол! я 100€ перечисляю каждый месяц в фонд помощи, напугал...

так а шо помешает 107 перевести?
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:48

  vap написав:Vlad442 дела отлично, с тех пор еще купила в славутиче - это считаю самое удачное приобретение. Планирую оставить для себя.

славутич это дом в патриотике или самый новый город Украины?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:56

  hume написав:
  PrimusInterPares написав:Знакомые уехали на пмж стал вопрос 1квартиры на петропаловской борщаговке. Выяснилось что квартира обошлась полее 100000долл. Я был удивлён , но мне показали договор ипотеки в 2007м

грустно когда квартира в таком зажопье. Предпочёл бы остаться с квартирой в центре, которая бралась за 200 и стоит 100, чем на петр.борщаговке которая бралась за 100 и стоит 50 (предположительно). Надежда на центр есть, а на заокружные поля нет.
предолагаете неверно, стоит 20.
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 01 чер, 2018 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:56

  remark написав:
  Долярчик написав:....а оце, наш найвищий будинок!(20пов) - але то ПОКИЩО! - бо вже починають заливати фундамент на 27пов(на Сихові)

Які ціни у Львові в таких висотках за квадрат?

.... той, що на фото, то ось:
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... d8QAvD_BwE
... а той, що на 27пов. планують, то ось
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... qsQAvD_BwE
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:11

  Долярчик написав:
  remark написав:
  Долярчик написав:....а оце, наш найвищий будинок!(20пов) - але то ПОКИЩО! - бо вже починають заливати фундамент на 27пов(на Сихові)

Які ціни у Львові в таких висотках за квадрат?

.... той, що на фото, то ось:
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... d8QAvD_BwE
... а той, що на 27пов. планують, то ось
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... qsQAvD_BwE


Дякую, ціни майже київські.
remark
 
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