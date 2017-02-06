... щоб Я не перетягував це сюди, то може прочитаєте це тут про "почати з себе!"? (там коротко!)
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.... там достатньо, тільки під останнім фото прочитати!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... щоб Я не перетягував це сюди, то може прочитаєте це тут про "почати з себе!"? (там коротко!)
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.... там достатньо, тільки під останнім фото прочитати!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 01 чер, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:32
Слава Порошенку
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:35
так! ОБОВ'ЯЗКОВО на другий термін його!
....або краще садового! - він "ближче" до львівських маршруток!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:38
[/quote]
.... той, що на фото, то ось:
... а той, що на 27пов. планують, то ось
______________
Дякую, ціни майже київські.[/quote]
______
так, - ми ж ближче до єврОПИ!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:55
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:01
"почати з себе"! (с) ч. 1
....звісно, є й нові, такі як "Електрони"(46-й номер, яким Я часто їзджу на роботу), але часто бувають настільки брудні, ніби їх в середині не мили/протирали по пів року!!!
... а так, дійсно, як тут іноді жартують, а іноді і всерйоз кажуть: "почни з себе"!
.... то от Я думаю, мені що, завтра, їдучи на роботу, брати з собою швабру, тряпку і відро з водою в маршрутку і ........"почати з себе"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:02
В Харькове тоже цены почти киевские при значительно меньших доходах. Это один из факторов, которые определяют направление инвестирования.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:03
зиг хайль.
кстати- обратил внимание, что с киевских улиц исчезают лазовские и мазовские тралики и появляются с шильдиками богдан
Савченко Так!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:07
... забув додати, що крім тряпки, швабри і відра, ще треба буде скоро брати з дому свій "пуфік", або табуретку!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
[quote="4378203:Долярчик"] ...
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает ...(с)
У нас настолько низкое качество народа, что уже и не хочется инвестировать в украинскую недвижимость. Если бы не очень очень дешево, может, вкладывал бы в другие страны.
Как я в свое время принципиально отказался инвестировать в ВУ, так может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.
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