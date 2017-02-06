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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1244124512461247>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... щоб Я не перетягував це сюди, то може прочитаєте це тут про "почати з себе!"? (там коротко!)
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.... там достатньо, тільки під останнім фото прочитати!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 01 чер, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:32

  Долярчик написав:....а оце, наші маршрутки(правда, не всі такі, але 30-40% таких - це точно!) - як не поломані, то просто ржаві і брудні!
Зображення
Зображення

Слава Порошенку :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:35

  Эгоист написав:
  Долярчик написав:....а оце, наші маршрутки(правда, не всі такі, але 30-40% таких - це точно!) - як не поломані, то просто ржаві і брудні!
Зображення
Зображення

Слава Порошенку :!:

так! ОБОВ'ЯЗКОВО на другий термін його!
....або краще садового! - він "ближче" до львівських маршруток! :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:38

  remark написав:[quote="4378172...а оце, наш найвищий будинок!(20пов) - але то ПОКИЩО! - бо вже починають заливати фундамент на 27пов(на Сихові)

Які ціни у Львові в таких висотках за квадрат?
[/quote]
.... той, що на фото, то ось:
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... d8QAvD_BwE
... а той, що на 27пов. планують, то ось
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... qsQAvD_BwE[/quote]

______________

Дякую, ціни майже київські.[/quote]
______

так, - ми ж ближче до єврОПИ! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:55

  vap написав:Vlad442 дела отлично, с тех пор еще купила в славутиче - это считаю самое удачное приобретение. Планирую оставить для себя.

Посмотрел. Отличный комплекс. Рад за Вас. Комплекс не для эстетов, но хорошее соотношение цена/качество. Однушки будут дорого уходить под аренду.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:01

"почати з себе"! (с) ч. 1

  Эгоист написав:
  Долярчик написав:....а оце, наші маршрутки(правда, не всі такі, але 30-40% таких - це точно!) - як не поломані, то просто ржаві і брудні!
Зображення
Зображення

Слава Порошенку :!:

....звісно, є й нові, такі як "Електрони"(46-й номер, яким Я часто їзджу на роботу), але часто бувають настільки брудні, ніби їх в середині не мили/протирали по пів року!!!

... а так, дійсно, як тут іноді жартують, а іноді і всерйоз кажуть: "почни з себе"! :D
.... то от Я думаю, мені що, завтра, їдучи на роботу, брати з собою швабру, тряпку і відро з водою в маршрутку і ........"почати з себе"? :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:02

  remark написав:
  Долярчик написав:
  remark написав:

.... той, що на фото, то ось:
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... d8QAvD_BwE
... а той, що на 27пов. планують, то ось
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... qsQAvD_BwE


Дякую, ціни майже київські.

В Харькове тоже цены почти киевские при значительно меньших доходах. Это один из факторов, которые определяют направление инвестирования.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:03

  Эгоист написав:Слава Порошенку :!:
зиг хайль.
кстати- обратил внимание, что с киевских улиц исчезают лазовские и мазовские тралики и появляются с шильдиками богдан
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:07

  Долярчик написав:
  Эгоист написав:
  Долярчик написав:....а оце, наші маршрутки(правда, не всі такі, але 30-40% таких - це точно!) - як не поломані, то просто ржаві і брудні!
Зображення
Зображення

Слава Порошенку :!:

....звісно, є й нові, такі як "Електрони"(46-й номер, яким Я часто їзджу на роботу), але часто бувають настільки брудні, ніби їх в середині не мили/протирали по пів року!!!

... а так, дійсно, як тут іноді жартують, а іноді і всерйоз кажуть: "почни з себе"! :D
.... то от Я думаю, мені що, завтра, їдучи на роботу, брати з собою швабру, тряпку і відро з водою в маршрутку і ........"почати з себе"? :lol:

... забув додати, що крім тряпки, швабри і відра, ще треба буде скоро брати з дому свій "пуфік", або табуретку! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[quote="4378203:Долярчик"] ...
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает ...(с)
У нас настолько низкое качество народа, что уже и не хочется инвестировать в украинскую недвижимость. Если бы не очень очень дешево, может, вкладывал бы в другие страны.
Как я в свое время принципиально отказался инвестировать в ВУ, так может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.
Vlad442
 
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