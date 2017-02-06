Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав: ... Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает ...(с) У нас настолько низкое качество народа, что уже и не хочется инвестировать в украинскую недвижимость. Если бы не очень очень дешево, может, вкладывал бы в другие страны. Как я в свое время принципиально отказался инвестировать в ВУ, так может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.
Последние дни общался со многими людьми из разных слоев общества и что-то не давало мне покоя, какая-то мысль, которая наконец-то выкристаллизовалась. Люди четко разделены на две категории и нет середины. У одних есть недвижимость. Для себя и/или для аренды. Вторые арендуют и у них нет даже перспектив купить. Вечные арендаторы. Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду. Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.