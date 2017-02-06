Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:31

Последние дни общался со многими людьми из разных слоев общества и что-то не давало мне покоя, какая-то мысль, которая наконец-то выкристаллизовалась. Люди четко разделены на две категории и нет середины.

У одних есть недвижимость. Для себя и/или для аренды. Вторые арендуют и у них нет даже перспектив купить. Вечные арендаторы.

Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.

Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.