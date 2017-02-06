Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав: ... Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает ...(с) У нас настолько низкое качество народа, что уже и не хочется инвестировать в украинскую недвижимость. Если бы не очень очень дешево, может, вкладывал бы в другие страны. Как я в свое время принципиально отказался инвестировать в ВУ, так может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.
Последние дни общался со многими людьми из разных слоев общества и что-то не давало мне покоя, какая-то мысль, которая наконец-то выкристаллизовалась. Люди четко разделены на две категории и нет середины. У одних есть недвижимость. Для себя и/или для аренды. Вторые арендуют и у них нет даже перспектив купить. Вечные арендаторы. Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду. Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Vlad442 написав:Последние дни общался со многими людьми из разных слоев общества и что-то не давало мне покоя, какая-то мысль, которая наконец-то выкристаллизовалась. Люди четко разделены на две категории и нет середины. У одних есть недвижимость. Для себя и/или для аренды. Вторые арендуют и у них нет даже перспектив купить. Вечные арендаторы. Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду. Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
...ну он Я, два роки тут набридав свом "ниттям" ..... поки не купив! ......і мені ще немає 40-ка
Vlad442 написав:может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.
"Поганенький у нас народ". А Порошенку слава, за то, что терпел такой народ на первом сроке и готов терпеть на втором!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Vlad442 написав:Последние дни общался со многими людьми из разных слоев общества и что-то не давало мне покоя, какая-то мысль, которая наконец-то выкристаллизовалась. Люди четко разделены на две категории и нет середины. У одних есть недвижимость. Для себя и/или для аренды. Вторые арендуют и у них нет даже перспектив купить. Вечные арендаторы. Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду. Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
...ну он Я, два роки тут набридав свом "ниттям" ..... поки не купив! ......і мені ще немає 40-ка
Вы очень не типичный случай, поэтому никто вас не учитывает.
Vlad442 написав:может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.
"Поганенький у нас народ". А Порошенку слава, за то, что терпел такой народ на первом сроке и готов терпеть на втором!
Есть люди, которые настолько недовольны своей жизнью и собой, что выплескивают свой негатив на окружающих. Лучшее средство для этого для этих людей это завязать разговор о политике.
Лучше таких людей выгнать из страны. Что бы осталась только достойная свита: пенсы, менты и налоговики.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США