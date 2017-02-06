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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1245124612471248>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:22

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав: ...
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает ...(с)
У нас настолько низкое качество народа, что уже и не хочется инвестировать в украинскую недвижимость. Если бы не очень очень дешево, может, вкладывал бы в другие страны.
Как я в свое время принципиально отказался инвестировать в ВУ, так может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.

.... он, кажуть, що в Туреччині хороші/добрі люди(точніше - менталітет!) Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:31

Последние дни общался со многими людьми из разных слоев общества и что-то не давало мне покоя, какая-то мысль, которая наконец-то выкристаллизовалась. Люди четко разделены на две категории и нет середины.
У одних есть недвижимость. Для себя и/или для аренды. Вторые арендуют и у них нет даже перспектив купить. Вечные арендаторы.
Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:34

Долярчик
Долярчик, когда я говорил про низкое качество украинских избирателей, кого я имел в виду?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:44

  Vlad442 написав:Долярчик
Долярчик, когда я говорил про низкое качество украинских избирателей, кого я имел в виду?

...думаєте, що Я сцу в під'їздах і отако відламую спинки крісел в маршрутках?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 22:49

  Vlad442 написав:Последние дни общался со многими людьми из разных слоев общества и что-то не давало мне покоя, какая-то мысль, которая наконец-то выкристаллизовалась. Люди четко разделены на две категории и нет середины.
У одних есть недвижимость. Для себя и/или для аренды. Вторые арендуют и у них нет даже перспектив купить. Вечные арендаторы.
Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.

...ну он Я, два роки тут набридав свом "ниттям" :D..... поки не купив! :D......і мені ще немає 40-ка :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:05

  antonivs3 написав:
  Эгоист написав:Слава Порошенку :!:
зиг хайль.
кстати- обратил внимание, что с киевских улиц исчезают лазовские и мазовские тралики и появляются с шильдиками богдан

С киевских улиц исчезла разметка, и появляться не собирается. Передвижение превращается в увлекательное путешествие. :D
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:18

  Vlad442 написав:может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.

"Поганенький у нас народ". А Порошенку слава, за то, что терпел такой народ на первом сроке и готов терпеть на втором! :cry:
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:22

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Последние дни общался со многими людьми из разных слоев общества и что-то не давало мне покоя, какая-то мысль, которая наконец-то выкристаллизовалась. Люди четко разделены на две категории и нет середины.
У одних есть недвижимость. Для себя и/или для аренды. Вторые арендуют и у них нет даже перспектив купить. Вечные арендаторы.
Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.

...ну он Я, два роки тут набридав свом "ниттям" :D..... поки не купив! :D......і мені ще немає 40-ка :D

Вы очень не типичный случай, поэтому никто вас не учитывает.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:25

  Эгоист написав:
  Vlad442 написав:может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.

"Поганенький у нас народ". А Порошенку слава, за то, что терпел такой народ на первом сроке и готов терпеть на втором! :cry:

Есть люди, которые настолько недовольны своей жизнью и собой, что выплескивают свой негатив на окружающих. Лучшее средство для этого для этих людей это завязать разговор о политике.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:33

  Vlad442 написав:
  Эгоист написав:
  Vlad442 написав:может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.

"Поганенький у нас народ". А Порошенку слава, за то, что терпел такой народ на первом сроке и готов терпеть на втором! :cry:

Есть люди, которые настолько недовольны своей жизнью и собой, что выплескивают свой негатив на окружающих. Лучшее средство для этого для этих людей это завязать разговор о политике.

Лучше таких людей выгнать из страны. Что бы осталась только достойная свита: пенсы, менты и налоговики.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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