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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:37
Vlad442 написав:
Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 02 чер, 2018 00:08
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов
Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
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Vlad442
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