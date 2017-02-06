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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1245124612471248

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:37

  Vlad442 написав:Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.

Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов :D
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 00:08

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.

Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов :D

Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 00:44

  hume написав:
  antonivs3 написав:
  Эгоист написав:Слава Порошенку :!:
зиг хайль.
кстати- обратил внимание, что с киевских улиц исчезают лазовские и мазовские тралики и появляются с шильдиками богдан

С киевских улиц исчезла разметка, и появляться не собирается. Передвижение превращается в увлекательное путешествие. :D

Уже 4 года как исчезла, что-то Вы поздно заволновались)
Краска, наверно, в Рашке производилась - санкции мешают закупать)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 00:46

  Vlad442 написав:
  Эгоист написав:
  Vlad442 написав:может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.

"Поганенький у нас народ". А Порошенку слава, за то, что терпел такой народ на первом сроке и готов терпеть на втором! :cry:

Есть люди, которые настолько недовольны своей жизнью и собой, что выплескивают свой негатив на окружающих. Лучшее средство для этого для этих людей это завязать разговор о политике.

Та да, 80 процентов населения разогнать, чтобы и духу от этих скигляев на Украине не было
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 01:18

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.

Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов :D

Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?

поколение 40+ не имело квартир и перспектив спадщины, у наших детей будет много спадщины от бабушек и родителей
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 01:27

  Vlad442 написав:Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?

Думается, здесь все факторы сразу сыграли. И яма 90-х, и Польша (да, сюда едут не только заробитчане на клубнику, но и средний класс на ПМЖ), и отсутствие желания покупать на падающем рынке, и таки доступность украинской недвижимости для среднего класса (раз нет проблемы, то нет смысла ее обсуждать).
Gastarbaiter
 
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