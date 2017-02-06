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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:37
Vlad442 написав:
Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 02 чер, 2018 00:08
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов
Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
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Vlad442
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Додано: Суб 02 чер, 2018 00:44
hume написав: antonivs3 написав: Эгоист написав:
Слава Порошенку
зиг хайль.
кстати- обратил внимание, что с киевских улиц исчезают лазовские и мазовские тралики и появляются с шильдиками богдан
С киевских улиц исчезла разметка, и появляться не собирается. Передвижение превращается в увлекательное путешествие.
Уже 4 года как исчезла, что-то Вы поздно заволновались)
Краска, наверно, в Рашке производилась - санкции мешают закупать)))
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Додано: Суб 02 чер, 2018 00:46
Vlad442 написав: Эгоист написав: Vlad442 написав:
может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.
"Поганенький у нас народ". А Порошенку слава, за то, что терпел такой народ на первом сроке и готов терпеть на втором!
Есть люди, которые настолько недовольны своей жизнью и собой, что выплескивают свой негатив на окружающих. Лучшее средство для этого для этих людей это завязать разговор о политике.
Та да, 80 процентов населения разогнать, чтобы и духу от этих скигляев на Украине не было
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Додано: Суб 02 чер, 2018 01:18
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов
Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
поколение 40+ не имело квартир и перспектив спадщины, у наших детей будет много спадщины от бабушек и родителей
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Додано: Суб 02 чер, 2018 01:27
Vlad442 написав:
Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
Думается, здесь все факторы сразу сыграли. И яма 90-х, и Польша (да, сюда едут не только заробитчане на клубнику, но и средний класс на ПМЖ), и отсутствие желания покупать на падающем рынке, и таки доступность украинской недвижимости для среднего класса (раз нет проблемы, то нет смысла ее обсуждать).
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