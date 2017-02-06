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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:37
Vlad442 написав:
Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов
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Додано: Суб 02 чер, 2018 00:08
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов
Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
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Vlad442
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Додано: Суб 02 чер, 2018 00:44
hume написав: antonivs3 написав: Эгоист написав:
Слава Порошенку
зиг хайль.
кстати- обратил внимание, что с киевских улиц исчезают лазовские и мазовские тралики и появляются с шильдиками богдан
С киевских улиц исчезла разметка, и появляться не собирается. Передвижение превращается в увлекательное путешествие.
Уже 4 года как исчезла, что-то Вы поздно заволновались)
Краска, наверно, в Рашке производилась - санкции мешают закупать)))
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Додано: Суб 02 чер, 2018 00:46
Vlad442 написав: Эгоист написав: Vlad442 написав:
может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.
"Поганенький у нас народ". А Порошенку слава, за то, что терпел такой народ на первом сроке и готов терпеть на втором!
Есть люди, которые настолько недовольны своей жизнью и собой, что выплескивают свой негатив на окружающих. Лучшее средство для этого для этих людей это завязать разговор о политике.
Та да, 80 процентов населения разогнать, чтобы и духу от этих скигляев на Украине не было
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Додано: Суб 02 чер, 2018 01:18
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду.
Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов
Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
поколение 40+ не имело квартир и перспектив спадщины, у наших детей будет много спадщины от бабушек и родителей
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Додано: Суб 02 чер, 2018 01:27
Vlad442 написав:
Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
Думается, здесь все факторы сразу сыграли. И яма 90-х, и Польша (да, сюда едут не только заробитчане на клубнику, но и средний класс на ПМЖ), и отсутствие желания покупать на падающем рынке, и таки доступность украинской недвижимости для среднего класса (раз нет проблемы, то нет смысла ее обсуждать).
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Додано: Суб 02 чер, 2018 08:56
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
Думается, здесь все факторы сразу сыграли. И яма 90-х, и Польша (да, сюда едут не только заробитчане на клубнику, но и средний класс на ПМЖ), и отсутствие желания покупать на падающем рынке, и таки доступность украинской недвижимости для среднего класса (раз нет проблемы, то нет смысла ее обсуждать).
Доходы вышли на уровень 10-11 года, а стоимость недвижимости нет. У сегодняшних низких цен скорее психологические причины, чем экономические. Европа стала ближе, много построили. Тут писали про берлинскую недвижимость после объединения. Или можно посмотреть на пример Прибалтийских государств. Так что свой прогноз роста в два раза за 5 лет я пересматриваю в сторону ухудшения. Вырастет всего на 70%.
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Vlad442
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Додано: Суб 02 чер, 2018 08:56
Домик опять вниз.
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