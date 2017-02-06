Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду. Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов
Vlad442 написав:Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду. Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов
Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
Vlad442 написав:Раньше на форумах всегда были молодые люди, которые горели "как же так, я работаю, получаю выше среднего и у меня нет возможности накопить". Сейчас таких нет. Старперы 40+ обсуждают, что лучше купить под аренду. Даже при очень демократичных ценах людей среднего класса, которые хотят купить для себя, очень мало.
Молодые люди выросли и превратились в 40-летних старперов
Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
поколение 40+ не имело квартир и перспектив спадщины, у наших детей будет много спадщины от бабушек и родителей
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Vlad442 написав:Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
Думается, здесь все факторы сразу сыграли. И яма 90-х, и Польша (да, сюда едут не только заробитчане на клубнику, но и средний класс на ПМЖ), и отсутствие желания покупать на падающем рынке, и таки доступность украинской недвижимости для среднего класса (раз нет проблемы, то нет смысла ее обсуждать).
Vlad442 написав:Где смена? Где те, кто будет покупать у старперов? В Польше? Или яма рождаемости?
Думается, здесь все факторы сразу сыграли. И яма 90-х, и Польша (да, сюда едут не только заробитчане на клубнику, но и средний класс на ПМЖ), и отсутствие желания покупать на падающем рынке, и таки доступность украинской недвижимости для среднего класса (раз нет проблемы, то нет смысла ее обсуждать).
Доходы вышли на уровень 10-11 года, а стоимость недвижимости нет. У сегодняшних низких цен скорее психологические причины, чем экономические. Европа стала ближе, много построили. Тут писали про берлинскую недвижимость после объединения. Или можно посмотреть на пример Прибалтийских государств. Так что свой прогноз роста в два раза за 5 лет я пересматриваю в сторону ухудшения. Вырастет всего на 70%.
kingkongovets написав:понимаю шо флуд, но тут недавно у кое-кого сильно бомбануло, когда я высказался о продажных немецких политиках
"Германия сбилась с пути Германия сбилась с пути: Берлинская стена, воздушные мосты, спасавшие жителей Западного Берлина, план Маршалла – всё забыто? Насколько же сильно у многих сбит компас и как мало они извлекли из уроков нашего прошлого, если мафиозно-кагэбэшную диктатуру, которая нападает на соседние страны, убивает мирных жителей и своих критиков, они считают более надежным партнером, чем демократия, которая хоть и столкнулась с проблемами, но в которой, тем не менее, всё же функционируют правовое государство, свобода слова и принцип разделения властей?*
Опрос ZDF – „Надёжным партнером в политическом сотрудничестве является..."
*) Бóльшая часть ответственности за это лежит на нашей политике и наших СМИ, которые, несмотря на множество критических и хороших материалов, в своей совокупности, прежде всего, из-за ошибочно понимаемой озабоченности по поводу «баланса» и «нейтралитета», так и не поняли и не смогли донести до людей реалистичную картину о сути и масштабах влияния мафиозной, коррумпированной, агрессивной, национально-шовинистической системы путинской власти. Параллельно с этим слепой антиамериканизм способствует тому, что, наоборот, слишком часто сообщается о том, что Трамп более опасен, чем Путин. Однако Трамп всё же не диктатор и, слава Богу, строго ограничен судебной системой, прессой, конституцией и «системой сдержек и противовесов» США – в отличие от Путина, власть которого неограничена и основывается на насилии и манипуляциях." https://www.facebook.com/boreits/photos ... 39/?type=3
главная опасность для Украины сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения
"живи своим умом, пчела" (с)
Я думаю, на Ваше мироощущение мои слова мало повлияют, поэтому скорее буду писать для читателей темы.
Так вот, процитированный пост – это ОДНО из многих мнений, которые существуют в плюралистическом обществе о том или ином явлении. Кроме него есть мнения немецких «леваков», немецких «новых правых», христианских демократов, «соци» и пр., которые часто критикуют свою политическую систему и её лидеров, но с абсолютно разных позиций. После этого они идут на выборы, и «чья правда сильнее», переформатируют парламент и правительство.
В отличие от СССР, в странах с парламентско-демократической системой, основная идея – не «есть только одно правильное мнение», а «консенсус множества точек зрения». Теперь о сути.
Некто пишет, что немецкие политики способствовали тому, что немцы позитивнее (в качестве партнёров) воспринимают РФ и Китай чем США. Что это означает? Означает, что определённые группы немецких элит (основную повестку и картинку в СМИ, как ни крути, делают всё-таки они) выступают за сотрудничество с РФ и Китаем, а к США как-то с холодком. Из-за этого некто Кингконговец выводит их «продажность». Но почему они так поступают? В первую очередь – потому что так выгодно Германии (конкретнее – немецким корпорациям): доступный газ по Северным потокам, экспорт высокотехнологичного оборудования и пр. Глобальнее – избавление от чрезмерной «завязки» на США после окончания Холодной войны, когда «американский зонтик» потерял основное значение – защита от войск стран ОВД. Т.е. в действиях немецких политиков и элит есть определённый цинизм (а когда и где политика не была циничной?) и жертвование декларируемым ценностям (демократия, свобода слова пр.) ради выгоды, но делается это из «немецкого государственного эгоизма», а не потому, что – условно – фракцию в бундестаге купили Путен чтоб проголосовать за трубу или ещё что. «Продажность» и «коррумпированность» (в моём представлении) относится именно ко второму случаю. На указанный «цинизм» украинских властей в пользу украинских интересов я согласен.
А вообще, логически продолжая идею о «скупленных на корню западных политиках» (Тиллерсон тоже?), мы можем прийти и к «охранительному» выводу о том, что, к примеру, продавливаемое «западными друзьями» создание Антикоррупционного суда – это проплаченный Путеным план по «подрыву воли народа и страны к победе», и ПАП и Ко – молодцы, что всеми силами этому сопротивляются
Кстати, давайте перепишем предпоследний Ваш абзац вот так:
главная опасность для России сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения
Органично звучит? Я вот ещё по ключевым словам («полезные идиоты», «коррупция», «россия») погуглил и вот: http://ruspravda.info/Kak-poleznie-idio ... 17182.html В общем, «не нужно раскачивать лодку», «будет Путен – будет Россия, не будет Путена…» Думаю, это Ваше российское альтер-эго сочинило.
Пару вопросов к двум главным «охранителям» в этой теме: Кингконговец: топит за соблюдение закона всеми и во всём (я двумя руками за). НО! При этом вчера высказался в стиле «да я бы на месте Пашинского того бухаря…»
Уважаемый Кингконговец, проясните, пожалуйста: это по какому такому закону Вы собираетесь (теоретически) в подобной ситуации действовать? Или здесь уже действуют «пАнятия» или ещё ХЗ что? И, если Вам привычнее и комфортнее жить «по праву сильнейшего», то не лучше ли было поддерживать руками и ногами Чивокуню – оно как-то ближе к его реальности (правда, как Вам вчера доходчиво объяснили, всегда и на Вас может оказаться кто-то более сильный)?
Далее «начни с себя, сначала соблюдай закон – потом что-то требуй»: ну вот я всю свою трудовую карьеру получаю сугубо белую з/п, «левых» (необлагаемых) доходов не имею, на учёте в военкомате состою, не требую у Порошенко или ещё кого дать мне денег (устроить на работу «пожирнее» и т.п.), где попало не паркуюсь (машины в принципе нет, так что и тут жить Вам не мешаю), взятки не даю (на права в своё время сам со второй попытки сдал), деревья под домом сажаю, дорогу перехожу на зелёный, мусор в лесу собираю, субсидию не получаю, за гречку не голосую и т.д. и т.п. Так вот, могу я в данном статусе указывать на неэффективное функционирование государственных и муниципальных институтов? Если нет, то какие дополнительные достижения мне нужны для получения такого права?
ЗЫ По поводу цитирования По и прочих апологетов «аристократии» и игнорирования мнения «простонародного быдла»: снова советую тогда равняться на Запоребрик, там этого, думаю, явно больше чем в «гейропах» Кстати, а почему Вы так уверены, что в стране победившей аристократии Вы будете в рядах именно голос имеющей элиты?
ЗЗЫ «Про жить своим умом» – это в идеале хорошо и правильно, но в реале оказывается, что главными двигателями реформ в стране сейчас являются МВФ, МБ и прочие парамасоны. Поэтому, кстати, как главный критерий для голосования на грядущий выборах следует, ИМнХО, избрать «на кого укажет коллективный МВФ». Sad but true.