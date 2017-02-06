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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1246124712481249

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:05

Хроники не-розовоочковой "Европы"

В Кривом Роге застрелили и выбросили на ходу из микроавтобуса мужчину
Очевидцы случившегося рассказали, что между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили парня и погрузили в Mercedes Benz Sprinter.

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из авто на ходу выбросили человека.

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации из наших источников, он скончался в больнице.
https://1kr.ua/news-40908.html
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:06

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав: ...
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает ...(с)
У нас настолько низкое качество народа, что уже и не хочется инвестировать в украинскую недвижимость. Если бы не очень очень дешево, может, вкладывал бы в другие страны.
Как я в свое время принципиально отказался инвестировать в ВУ, так может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.

Знаете, я вас в ваших мыслях поддерживаю по поводу качества. Только выводы нужно делать очень-очень далеко идущие. Вот, если вы будете смотреть с горизонтом 10-20 лет, то маловероятно, что будете брать еще какую недвижимость в Украине под сдачу.
Так как возможные риски (инфраструктурные, от соседей и т.д.) и с точки зрения проектного управления, зашедший в тупик проект государства, который никто из власть имущих не хочет перезапускать, не могут перевесить дешевость украинской и киевской недвижимости.
А качество власть имущих, это плоть от плоти того народа, качество, которого вам и не нравится, и мне тоже.
Мое личное мнение, мы будем опускаться все ниже и ниже в качестве жизни и народа, в дальнейшем нас ждет постоянный рост цен на все, при отсутствии должного качества. От этого все больше и больше народа будет делать отсюда ноги (или на Запад и Восток, либо в могилу), а вот приедет ли кто сюда на замену им, и насколько мы будем рады такому соседству, вот в чем вопрос.
Что касается меня, у меня есть моя квартира в Киеве и парочка под сдачу и жизнь во Львове.
При наличии лишних денег и желания застолбиться, я бы вкладывался в ЮК. Пример, однушка в ЮК стоит 120 тыс фунтов в Ливерпуле, сдается готовая для жизни. Будет приносить, допустим 650-700 грязными в месяц. По украинским меркам - это плохое соотношение аренд к цене. Но выгода в том, что население ЮК растет, растут цены на недвигу и самое важное, ваш доход до 10 тыс фунтов в год не облагается налогом в ЮК, т.к. вы с таким доходом нищеброд.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:25

  Грйс-мэн написав:В Кривом Роге застрелили и выбросили на ходу из микроавтобуса мужчину
Очевидцы случившегося рассказали, что между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили парня и погрузили в Mercedes Benz Sprinter.

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из авто на ходу выбросили человека.

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации из наших источников, он скончался в больнице.
https://1kr.ua/news-40908.html

Ад какой-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пломба (самая простая, поверхностная) в Порцеляне... 115 баксов. Это еще уровень 2013го или уже выше?
airmax78
 
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З нами з: 25.10.12
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  #<1 ... 1246124712481249
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