Додано: Суб 02 чер, 2018 12:06

Vlad442 написав: Долярчик написав: ...

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает ...(с)

У нас настолько низкое качество народа, что уже и не хочется инвестировать в украинскую недвижимость. Если бы не очень очень дешево, может, вкладывал бы в другие страны.

Как я в свое время принципиально отказался инвестировать в ВУ, так может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан. ...Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает ...(с)У нас настолько низкое качество народа, что уже и не хочется инвестировать в украинскую недвижимость. Если бы не очень очень дешево, может, вкладывал бы в другие страны.Как я в свое время принципиально отказался инвестировать в ВУ, так может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.

Знаете, я вас в ваших мыслях поддерживаю по поводу качества. Только выводы нужно делать очень-очень далеко идущие. Вот, если вы будете смотреть с горизонтом 10-20 лет, то маловероятно, что будете брать еще какую недвижимость в Украине под сдачу.Так как возможные риски (инфраструктурные, от соседей и т.д.) и с точки зрения проектного управления, зашедший в тупик проект государства, который никто из власть имущих не хочет перезапускать, не могут перевесить дешевость украинской и киевской недвижимости.А качество власть имущих, это плоть от плоти того народа, качество, которого вам и не нравится, и мне тоже.Мое личное мнение, мы будем опускаться все ниже и ниже в качестве жизни и народа, в дальнейшем нас ждет постоянный рост цен на все, при отсутствии должного качества. От этого все больше и больше народа будет делать отсюда ноги (или на Запад и Восток, либо в могилу), а вот приедет ли кто сюда на замену им, и насколько мы будем рады такому соседству, вот в чем вопрос.Что касается меня, у меня есть моя квартира в Киеве и парочка под сдачу и жизнь во Львове.При наличии лишних денег и желания застолбиться, я бы вкладывался в ЮК. Пример, однушка в ЮК стоит 120 тыс фунтов в Ливерпуле, сдается готовая для жизни. Будет приносить, допустим 650-700 грязными в месяц. По украинским меркам - это плохое соотношение аренд к цене. Но выгода в том, что население ЮК растет, растут цены на недвигу и самое важное, ваш доход до 10 тыс фунтов в год не облагается налогом в ЮК, т.к. вы с таким доходом нищеброд.