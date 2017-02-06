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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1246124712481249

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:05

Хроники не-розовоочковой "Европы"

В Кривом Роге застрелили и выбросили на ходу из микроавтобуса мужчину
Очевидцы случившегося рассказали, что между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили парня и погрузили в Mercedes Benz Sprinter.

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из авто на ходу выбросили человека.

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации из наших источников, он скончался в больнице.
https://1kr.ua/news-40908.html
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:06

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав: ...
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает ...(с)
У нас настолько низкое качество народа, что уже и не хочется инвестировать в украинскую недвижимость. Если бы не очень очень дешево, может, вкладывал бы в другие страны.
Как я в свое время принципиально отказался инвестировать в ВУ, так может вообще откажусь от идеи инвестировать в Украину из-за низкого качества граждан.

Знаете, я вас в ваших мыслях поддерживаю по поводу качества. Только выводы нужно делать очень-очень далеко идущие. Вот, если вы будете смотреть с горизонтом 10-20 лет, то маловероятно, что будете брать еще какую недвижимость в Украине под сдачу.
Так как возможные риски (инфраструктурные, от соседей и т.д.) и с точки зрения проектного управления, зашедший в тупик проект государства, который никто из власть имущих не хочет перезапускать, не могут перевесить дешевость украинской и киевской недвижимости.
А качество власть имущих, это плоть от плоти того народа, качество, которого вам и не нравится, и мне тоже.
Мое личное мнение, мы будем опускаться все ниже и ниже в качестве жизни и народа, в дальнейшем нас ждет постоянный рост цен на все, при отсутствии должного качества. От этого все больше и больше народа будет делать отсюда ноги (или на Запад и Восток, либо в могилу), а вот приедет ли кто сюда на замену им, и насколько мы будем рады такому соседству, вот в чем вопрос.
Что касается меня, у меня есть моя квартира в Киеве и парочка под сдачу и жизнь во Львове.
При наличии лишних денег и желания застолбиться, я бы вкладывался в ЮК. Пример, однушка в ЮК стоит 120 тыс фунтов в Ливерпуле, сдается готовая для жизни. Будет приносить, допустим 650-700 грязными в месяц. По украинским меркам - это плохое соотношение аренд к цене. Но выгода в том, что население ЮК растет, растут цены на недвигу и самое важное, ваш доход до 10 тыс фунтов в год не облагается налогом в ЮК, т.к. вы с таким доходом нищеброд.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:25

  Грйс-мэн написав:В Кривом Роге застрелили и выбросили на ходу из микроавтобуса мужчину
Очевидцы случившегося рассказали, что между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили парня и погрузили в Mercedes Benz Sprinter.

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из авто на ходу выбросили человека.

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По информации из наших источников, он скончался в больнице.
https://1kr.ua/news-40908.html

Ад какой-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пломба (самая простая, поверхностная) в Порцеляне... 115 баксов. Это еще уровень 2013го или уже выше?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Третий день конференции, продолжать бухать или ехать домой?
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Пломба (самая простая, поверхностная) в Порцеляне... 115 баксов. Это еще уровень 2013го или уже выше?
200 грн. В районной поликлинике.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 13:38

  airmax78 написав:Пломба (самая простая, поверхностная) в Порцеляне... 115 баксов. Это еще уровень 2013го или уже выше?

В последнее время стоматологи вообще с ценами педали попутали.ЦА КРЖН :(
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 14:00

  airmax78 написав:Пломба (самая простая, поверхностная) в Порцеляне... 115 баксов. Это еще уровень 2013го или уже выше?


Значит, стаматологи обеспечат спрос на недвигу и цены на КРЖН вверх.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:24

  airmax78 написав:Пломба (самая простая, поверхностная) в Порцеляне... 115 баксов. Это еще уровень 2013го или уже выше?


Конечно подымают. В Киев туча иностранцев ездит лечить зубы за копейки
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:17

  Vlad442 написав:Доходы вышли на уровень 10-11 года, а стоимость недвижимости нет. У сегодняшних низких цен скорее психологические причины, чем экономические. Европа стала ближе, много построили. Тут писали про берлинскую недвижимость после объединения. Или можно посмотреть на пример Прибалтийских государств. Так что свой прогноз роста в два раза за 5 лет я пересматриваю в сторону ухудшения. Вырастет всего на 70%.

Конские ставки по кредитам тоже играют свою роль.
ИМХО, прогнозировать ситуацию в Украине на 5 лет вперед - дело бесполезное. Может и вырастет, может и еще рухнет, может и на сегодняшнем уровне останется.
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