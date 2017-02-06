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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1244124512461247

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 16:17

  Vlad442 написав:Доходы вышли на уровень 10-11 года, а стоимость недвижимости нет. У сегодняшних низких цен скорее психологические причины, чем экономические. Европа стала ближе, много построили. Тут писали про берлинскую недвижимость после объединения. Или можно посмотреть на пример Прибалтийских государств. Так что свой прогноз роста в два раза за 5 лет я пересматриваю в сторону ухудшения. Вырастет всего на 70%.

Конские ставки по кредитам тоже играют свою роль.
ИМХО, прогнозировать ситуацию в Украине на 5 лет вперед - дело бесполезное. Может и вырастет, может и еще рухнет, может и на сегодняшнем уровне останется.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:53

change_pm
Простите, а рост населения Грэйт Бритэйн происходит из-за размножения БЕЛОГО населения путём минимум трёх детей в семье хоть в дерёвне под Йорком, или за счёт черножопых эмигрантов даже не с сирии, а из людоедских стран африки?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:останні 2 перегляда - реальні 5ті звьоздочні Мольвіни

В сенсі довгої втримки, років під 50?
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Faceless
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4
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Муха давай стримы с кастинга
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:41

  барабашов написав:change_pm
Простите, а рост населения Грэйт Бритэйн происходит из-за размножения БЕЛОГО населения путём минимум трёх детей в семье хоть в дерёвне под Йорком, или за счёт черножопых эмигрантов даже не с сирии, а из людоедских стран африки?

Собственно разница то какая??

Хотя мои немецкие друзья в шоке от того во что превращается их арийская родина, говорят спасает то, что живут в провинции.
ПС
Был в миграционной службе, тоже хватает новых украинцев с раскосыми глазами, но, глядя на исход населения нужно упрощать процедуру получения украинского паспорта.

Пс
Продажа двушки на Щептицкого возле Комода на Левобережке 85 куе. Состояние жилое
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:При наличии лишних денег и желания застолбиться, я бы вкладывался в ЮК. Пример, однушка в ЮК стоит 120 тыс фунтов в Ливерпуле, сдается готовая для жизни. Будет приносить, допустим 650-700 грязными в месяц. По украинским меркам - это плохое соотношение аренд к цене. Но выгода в том, что население ЮК растет, растут цены на недвигу и самое важное, ваш доход до 10 тыс фунтов в год не облагается налогом в ЮК, т.к. вы с таким доходом нищеброд.

Три минуса.
Низкая рентабельность.
Трудности удаленной сдачи в далекой стране с не самым дружественным визовым режимом.
То, что там цена растет и упирается в потолок. Кредиты, рост рынков последние годы - рост не может продолжаться вечно, как и падение. Перспективней брать после 10 лет падения, когда цены нащупали дно, чем после 10 лет роста.
Vlad442
 
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