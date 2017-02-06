Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Доходы вышли на уровень 10-11 года, а стоимость недвижимости нет. У сегодняшних низких цен скорее психологические причины, чем экономические. Европа стала ближе, много построили. Тут писали про берлинскую недвижимость после объединения. Или можно посмотреть на пример Прибалтийских государств. Так что свой прогноз роста в два раза за 5 лет я пересматриваю в сторону ухудшения. Вырастет всего на 70%.
Конские ставки по кредитам тоже играют свою роль. ИМХО, прогнозировать ситуацию в Украине на 5 лет вперед - дело бесполезное. Может и вырастет, может и еще рухнет, может и на сегодняшнем уровне останется.
change_pm Простите, а рост населения Грэйт Бритэйн происходит из-за размножения БЕЛОГО населения путём минимум трёх детей в семье хоть в дерёвне под Йорком, или за счёт черножопых эмигрантов даже не с сирии, а из людоедских стран африки?
барабашов написав:change_pm Простите, а рост населения Грэйт Бритэйн происходит из-за размножения БЕЛОГО населения путём минимум трёх детей в семье хоть в дерёвне под Йорком, или за счёт черножопых эмигрантов даже не с сирии, а из людоедских стран африки?
Собственно разница то какая??
Хотя мои немецкие друзья в шоке от того во что превращается их арийская родина, говорят спасает то, что живут в провинции. ПС Был в миграционной службе, тоже хватает новых украинцев с раскосыми глазами, но, глядя на исход населения нужно упрощать процедуру получения украинского паспорта.
Пс Продажа двушки на Щептицкого возле Комода на Левобережке 85 куе. Состояние жилое
change_pm написав:При наличии лишних денег и желания застолбиться, я бы вкладывался в ЮК. Пример, однушка в ЮК стоит 120 тыс фунтов в Ливерпуле, сдается готовая для жизни. Будет приносить, допустим 650-700 грязными в месяц. По украинским меркам - это плохое соотношение аренд к цене. Но выгода в том, что население ЮК растет, растут цены на недвигу и самое важное, ваш доход до 10 тыс фунтов в год не облагается налогом в ЮК, т.к. вы с таким доходом нищеброд.
Три минуса. Низкая рентабельность. Трудности удаленной сдачи в далекой стране с не самым дружественным визовым режимом. То, что там цена растет и упирается в потолок. Кредиты, рост рынков последние годы - рост не может продолжаться вечно, как и падение. Перспективней брать после 10 лет падения, когда цены нащупали дно, чем после 10 лет роста.
барабашов написав:change_pm Простите, а рост населения Грэйт Бритэйн происходит из-за размножения БЕЛОГО населения путём минимум трёх детей в семье хоть в дерёвне под Йорком, или за счёт черножопых эмигрантов даже не с сирии, а из людоедских стран африки?
Мне вообще без разницы за счет кого происходит рост. Но в ЮК не все так плохо, как в Германии например. Беженцев они почти не принимали в последнее время, а то что рост происходит за счет пакистанцев и индусов, так и что? Они (жители бывших британских колоний) британцам намного ближе и понятнее, чем мы украинцы.