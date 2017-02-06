Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:При наличии лишних денег и желания застолбиться, я бы вкладывался в ЮК. Пример, однушка в ЮК стоит 120 тыс фунтов в Ливерпуле, сдается готовая для жизни. Будет приносить, допустим 650-700 грязными в месяц. По украинским меркам - это плохое соотношение аренд к цене. Но выгода в том, что население ЮК растет, растут цены на недвигу и самое важное, ваш доход до 10 тыс фунтов в год не облагается налогом в ЮК, т.к. вы с таким доходом нищеброд.
Три минуса. Низкая рентабельность. Трудности удаленной сдачи в далекой стране с не самым дружественным визовым режимом. То, что там цена растет и упирается в потолок. Кредиты, рост рынков последние годы - рост не может продолжаться вечно, как и падение. Перспективней брать после 10 лет падения, когда цены нащупали дно, чем после 10 лет роста.
Я предлагаю альтернативу "народу" и его рискам. По поводу минусов: 1.рентабельность в районе 7-9 годовых, почти как у нас. 2.трудности сдачи или управления с связи с наличием управляющей компании, НУЛЬ. 2а.визовый режим, конечно, да. но я лично не езжу, чтоб с недвижимостью ознакомиться. если хорошо владеешь языком, то нет проблем ни с покупкой, ни с управлением, ни с подачей налоговых деклараций. 3.покупать нужно было в 2013-14 годах, как раз цены начинали рост. То что я привел за 120 тыс., стоило 80 тыс. Почти как у нас. Только в ЮК стабильность роста, на мой взгляд, меньше зависит от геополитических рисков, чем у нас.
Подводя итоги, если есть желание сделать более диверсифицированное портфолио в недвижимости, не складывая яйца в одну корзину и есть тыс 100-150 у.е., то можно в ЮК взять или квартиру, или комнату в студ.общаге или номер для пенсов в пансионе. Везде доходность будет 7-8-10 %. Второй пример, Огайо, квартира 35 тыс, сдается за 675 баксов в месяц. Чистыми в год выходит 10-11 % (много разных доп. расходов), но ты вообще не паришься ни о чем, кроме подачи налоговой декларации раз в год.
change_pm написав:Мне вообще без разницы за счет кого происходит рост. Но в ЮК не все так плохо, как в Германии например. Беженцев они почти не принимали в последнее время, а то что рост происходит за счет пакистанцев и индусов, так и что? Они (жители бывших британских колоний) британцам намного ближе и понятнее, чем мы украинцы.
В UK сейчас румын больше чем индусов и даже ирландцев. The number of Romanian nationals living in the UK in 2017 was estimated to be 411,000 - a jump of 25 per cent on the previous year, and the largest increase for any country. Более 1 млн. поляков... Остальных не британцев тоже не мало. Половину прироста населения составляют иммигранты.... Of the 3.23million increase forecast in the population of England, nearly half - 1.72million - is accounted for by immigration. http://www.dailymail.co.uk/news/article ... ecade.html
change_pm написав:Беженцев они почти не принимали в последнее время, а то что рост происходит за счет пакистанцев и индусов, так и что? Они (жители бывших британских колоний) британцам намного ближе и понятнее, чем мы украинцы.
Этот момент отмечен в интересном блоге литовца http://www.freecity.lv/bestseller/55/ Читать все скучно и нудно. Интересен 105 пункт. И поляки и литовцы побывали в шкуре украинских гастарбайтеров.
change_pm написав:Мое личное мнение, мы будем опускаться все ниже и ниже в качестве жизни и народа, в дальнейшем нас ждет постоянный рост цен на все, при отсутствии должного качества. От этого все больше и больше народа будет делать отсюда ноги (или на Запад и Восток, либо в могилу), а вот приедет ли кто сюда на замену им, и насколько мы будем рады такому соседству, вот в чем вопрос.
Я надеюсь, что качество народа будет улучшаться. Взаимопроникающая диффузия. С кем поведешься, от того и наберешься. Ментальное движение от уклада СССР в сторону Западных ценностей будет ускорятся с каждым поколением.
change_pm написав:Мое личное мнение, мы будем опускаться все ниже и ниже в качестве жизни и народа, в дальнейшем нас ждет постоянный рост цен на все, при отсутствии должного качества. От этого все больше и больше народа будет делать отсюда ноги (или на Запад и Восток, либо в могилу), а вот приедет ли кто сюда на замену им, и насколько мы будем рады такому соседству, вот в чем вопрос.
Я надеюсь, что качество народа будет улучшаться. Взаимопроникающая диффузия. С кем поведешься, от того и наберешься. Ментальное движение от уклада СССР в сторону Западных ценностей будет ускорятся с каждым поколением.
Возможно... Поколение считается, если я не ошибаюсь, 25 лет? Т.е. мы говорим минимум о 25 годах для изменений? Я не уверен, что у меня есть лишних 25 лет ожиданий. Надеюсь у вас прогноз более оптимистичен На мой взгляд, если делать инвестицию на срок 25 лет, то нужно смотреть на демографические прогнозы, а там результат не в нашу пользу. И кстати, вы много набрались хорошего от арабов, от ганийцев, от армян / азербайджанцев? Это лишь малая часть тех, кто еще едет в Украину и в большинстве своем всегда остается в своей группе и не ассимилируется украинским большинством.
change_pm написав:Возможно... Поколение считается, если я не ошибаюсь, 25 лет? Т.е. мы говорим минимум о 25 годах для изменений? Я не уверен, что у меня есть лишних 25 лет ожиданий. Надеюсь у вас прогноз более оптимистичен
Каждый день умирает больше тысячи человек, помнящих СССР, и получают право голоса тысяча с лишним не помнящих. Люди катаются по миру, путешествуют, работают, задаются вопросом "почему там живут так, а у нас так", думают. Два майдана это показатель перемен в обществе. Скоро перестанут голосовать за гречку, за обещания и постепенно заживем.