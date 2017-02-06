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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1245124612471248

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:20

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:При наличии лишних денег и желания застолбиться, я бы вкладывался в ЮК. Пример, однушка в ЮК стоит 120 тыс фунтов в Ливерпуле, сдается готовая для жизни. Будет приносить, допустим 650-700 грязными в месяц. По украинским меркам - это плохое соотношение аренд к цене. Но выгода в том, что население ЮК растет, растут цены на недвигу и самое важное, ваш доход до 10 тыс фунтов в год не облагается налогом в ЮК, т.к. вы с таким доходом нищеброд.

Три минуса.
Низкая рентабельность.
Трудности удаленной сдачи в далекой стране с не самым дружественным визовым режимом.
То, что там цена растет и упирается в потолок. Кредиты, рост рынков последние годы - рост не может продолжаться вечно, как и падение. Перспективней брать после 10 лет падения, когда цены нащупали дно, чем после 10 лет роста.

Я предлагаю альтернативу "народу" и его рискам. По поводу минусов: 1.рентабельность в районе 7-9 годовых, почти как у нас.
2.трудности сдачи или управления с связи с наличием управляющей компании, НУЛЬ.
2а.визовый режим, конечно, да. но я лично не езжу, чтоб с недвижимостью ознакомиться. если хорошо владеешь языком, то нет проблем ни с покупкой, ни с управлением, ни с подачей налоговых деклараций.
3.покупать нужно было в 2013-14 годах, как раз цены начинали рост. То что я привел за 120 тыс., стоило 80 тыс. Почти как у нас. Только в ЮК стабильность роста, на мой взгляд, меньше зависит от геополитических рисков, чем у нас.

Подводя итоги, если есть желание сделать более диверсифицированное портфолио в недвижимости, не складывая яйца в одну корзину и есть тыс 100-150 у.е., то можно в ЮК взять или квартиру, или комнату в студ.общаге или номер для пенсов в пансионе. Везде доходность будет 7-8-10 %.
Второй пример, Огайо, квартира 35 тыс, сдается за 675 баксов в месяц. Чистыми в год выходит 10-11 % (много разных доп. расходов), но ты вообще не паришься ни о чем, кроме подачи налоговой декларации раз в год.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:40

  change_pm написав:Мне вообще без разницы за счет кого происходит рост. Но в ЮК не все так плохо, как в Германии например. Беженцев они почти не принимали в последнее время, а то что рост происходит за счет пакистанцев и индусов, так и что? Они (жители бывших британских колоний) британцам намного ближе и понятнее, чем мы украинцы.

В UK сейчас румын больше чем индусов и даже ирландцев.
The number of Romanian nationals living in the UK in 2017 was estimated to be 411,000 - a jump of 25 per cent on the previous year, and the largest increase for any country.
Более 1 млн. поляков... Остальных не британцев тоже не мало.
Половину прироста населения составляют иммигранты....
Of the 3.23million increase forecast in the population of England, nearly half - 1.72million - is accounted for by immigration.
http://www.dailymail.co.uk/news/article ... ecade.html


А ведь им нужно где-то жить.....
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слово "Брэкзит" инвесторам в британскую недвигу о чем-то говорит?
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 02 чер, 2018 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:50

  change_pm написав:Беженцев они почти не принимали в последнее время, а то что рост происходит за счет пакистанцев и индусов, так и что? Они (жители бывших британских колоний) британцам намного ближе и понятнее, чем мы украинцы.

Этот момент отмечен в интересном блоге литовца
http://www.freecity.lv/bestseller/55/
Читать все скучно и нудно. Интересен 105 пункт. И поляки и литовцы побывали в шкуре украинских гастарбайтеров.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Мое личное мнение, мы будем опускаться все ниже и ниже в качестве жизни и народа, в дальнейшем нас ждет постоянный рост цен на все, при отсутствии должного качества. От этого все больше и больше народа будет делать отсюда ноги (или на Запад и Восток, либо в могилу), а вот приедет ли кто сюда на замену им, и насколько мы будем рады такому соседству, вот в чем вопрос.

Я надеюсь, что качество народа будет улучшаться. Взаимопроникающая диффузия. С кем поведешься, от того и наберешься. Ментальное движение от уклада СССР в сторону Западных ценностей будет ускорятся с каждым поколением.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:58

Vlad442
Судьба гастарбайтеров у всех почти одинакова.
Работать там, где местные не хотят....
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:46

  airmax78 написав:Слово "Брэкзит" инвесторам в британскую недвигу о чем-то говорит?

Конечно говорит, вводные:
2014 год, объект - 80 тыс фунтов, курс фунт/доллар - 1.55
2018 год, тот же объект - 125 тыс фунтов, курс фунт/доллар - 1.35
Что скажете?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:55

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Мое личное мнение, мы будем опускаться все ниже и ниже в качестве жизни и народа, в дальнейшем нас ждет постоянный рост цен на все, при отсутствии должного качества. От этого все больше и больше народа будет делать отсюда ноги (или на Запад и Восток, либо в могилу), а вот приедет ли кто сюда на замену им, и насколько мы будем рады такому соседству, вот в чем вопрос.

Я надеюсь, что качество народа будет улучшаться. Взаимопроникающая диффузия. С кем поведешься, от того и наберешься. Ментальное движение от уклада СССР в сторону Западных ценностей будет ускорятся с каждым поколением.

Возможно...
Поколение считается, если я не ошибаюсь, 25 лет? Т.е. мы говорим минимум о 25 годах для изменений? Я не уверен, что у меня есть лишних 25 лет ожиданий. Надеюсь у вас прогноз более оптимистичен :)
На мой взгляд, если делать инвестицию на срок 25 лет, то нужно смотреть на демографические прогнозы, а там результат не в нашу пользу.
И кстати, вы много набрались хорошего от арабов, от ганийцев, от армян / азербайджанцев? Это лишь малая часть тех, кто еще едет в Украину и в большинстве своем всегда остается в своей группе и не ассимилируется украинским большинством.
change_pm
 
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