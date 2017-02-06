Додано: Суб 02 чер, 2018 20:20

Vlad442 написав: change_pm написав: При наличии лишних денег и желания застолбиться, я бы вкладывался в ЮК. Пример, однушка в ЮК стоит 120 тыс фунтов в Ливерпуле, сдается готовая для жизни. Будет приносить, допустим 650-700 грязными в месяц. По украинским меркам - это плохое соотношение аренд к цене. Но выгода в том, что население ЮК растет, растут цены на недвигу и самое важное, ваш доход до 10 тыс фунтов в год не облагается налогом в ЮК, т.к. вы с таким доходом нищеброд. При наличии лишних денег и желания застолбиться, я бы вкладывался в ЮК. Пример, однушка в ЮК стоит 120 тыс фунтов в Ливерпуле, сдается готовая для жизни. Будет приносить, допустим 650-700 грязными в месяц. По украинским меркам - это плохое соотношение аренд к цене. Но выгода в том, что население ЮК растет, растут цены на недвигу и самое важное, ваш доход до 10 тыс фунтов в год не облагается налогом в ЮК, т.к. вы с таким доходом нищеброд.

Три минуса.

Низкая рентабельность.

Трудности удаленной сдачи в далекой стране с не самым дружественным визовым режимом.

То, что там цена растет и упирается в потолок. Кредиты, рост рынков последние годы - рост не может продолжаться вечно, как и падение. Перспективней брать после 10 лет падения, когда цены нащупали дно, чем после 10 лет роста. Три минуса.Низкая рентабельность.Трудности удаленной сдачи в далекой стране с не самым дружественным визовым режимом.То, что там цена растет и упирается в потолок. Кредиты, рост рынков последние годы - рост не может продолжаться вечно, как и падение. Перспективней брать после 10 лет падения, когда цены нащупали дно, чем после 10 лет роста.

Я предлагаю альтернативу "народу" и его рискам. По поводу минусов: 1.рентабельность в районе 7-9 годовых, почти как у нас.2.трудности сдачи или управления с связи с наличием управляющей компании, НУЛЬ.2а.визовый режим, конечно, да. но я лично не езжу, чтоб с недвижимостью ознакомиться. если хорошо владеешь языком, то нет проблем ни с покупкой, ни с управлением, ни с подачей налоговых деклараций.3.покупать нужно было в 2013-14 годах, как раз цены начинали рост. То что я привел за 120 тыс., стоило 80 тыс. Почти как у нас. Только в ЮК стабильность роста, на мой взгляд, меньше зависит от геополитических рисков, чем у нас.Подводя итоги, если есть желание сделать более диверсифицированное портфолио в недвижимости, не складывая яйца в одну корзину и есть тыс 100-150 у.е., то можно в ЮК взять или квартиру, или комнату в студ.общаге или номер для пенсов в пансионе. Везде доходность будет 7-8-10 %.Второй пример, Огайо, квартира 35 тыс, сдается за 675 баксов в месяц. Чистыми в год выходит 10-11 % (много разных доп. расходов), но ты вообще не паришься ни о чем, кроме подачи налоговой декларации раз в год.