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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 чер, 2018 22:16
change_pm написав:
Что скажете?
Что покупать растущий и очень дорогой актив опасно.
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Vlad442
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:25
Vlad442 написав:
Каждый день умирает больше тысячи человек, помнящих СССР, и получают право голоса тысяча с лишним не помнящих. Люди катаются по миру, путешествуют, работают, задаются вопросом "почему там живут так, а у нас так", думают.
Два майдана это показатель перемен в обществе. Скоро перестанут голосовать за гречку, за обещания
и постепенно заживем.
А как же Порошенко переизберется на второй срок, если никто не будет голосовать за гречку, за обещания? Сами себе противоречите.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:52
Vlad442 написав: change_pm написав:
Что скажете?
Что покупать растущий и очень дорогой актив опасно.
Сейчас возможно, но 4 года назад было самое то.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:57
Vlad442 написав: change_pm написав:
Что скажете?
Что покупать растущий и очень дорогой актив опасно.
Ціни Кржн зростають лише в головах у рожевоокулярників.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Суб 02 чер, 2018 23:00
я колись порівнював Київ з Тегусигальпою.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Додано: Суб 02 чер, 2018 23:05
Vlad442 написав:
Каждый день умирает больше тысячи человек, помнящих СССР, и получают право голоса тысяча с лишним не помнящих. Люди катаются по миру, путешествуют, работают, задаются вопросом "почему там живут так, а у нас так", думают.
А что помнит эта новая тысяча? Как жить в стране, где всем друг на друга насрать?
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Додано: Суб 02 чер, 2018 23:09
Два майдана - это крик Достало!
Vlad442 написав:
Каждый день умирает
change_pm написав:
Возможно...
Поколение считается, если я не ошибаюсь, 25 лет? Т.е. мы говорим минимум о 25 годах для изменений? Я не уверен, что у меня есть лишних 25 лет ожиданий. Надеюсь у вас прогноз более оптимистичен
больше тысячи человек, помнящих СССР, и получают право голоса тысяча с лишним не помнящих. Люди катаются по миру, путешествуют, работают, задаются вопросом "почему там живут так, а у нас так", думают.Два майдана это показатель перемен в обществе.
Скоро перестанут голосовать за гречку, за обещания и постепенно заживем.
Проблема в том, что у нас нет социальных лифтов для всех категорий граждан и в итоге, после всех майданов и жертв, у корыта все те же. Кардинальных прогрессивных изменений - ноль!Каждый день десятки бусиков выезжают
из райцентров на Польшу. Как вы думаете, какой процент из них при сильном желании Польши их заполучить навсегда, останется? Я думаю процентов 50.
Мое мнениеи, что нужно голосовать за обещания, или вы хотите, как за Путина голосовать, чтоб без программы и обещаний? Просто мы же видим, что он хозяйственник
и один срок это недостаточно
Нужно голосовать за обещания, но и требовать выполнения этих обещаний.
Скажите, вы голосовали за депутата своего и за мера? Они выполнили свои обещания? А если нет, есть у вас инструмент их отзыва? Этими инструментами пересичный может воспользоваться?
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