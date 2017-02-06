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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1246124712481249

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Что скажете?

Что покупать растущий и очень дорогой актив опасно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:25

  Vlad442 написав:Каждый день умирает больше тысячи человек, помнящих СССР, и получают право голоса тысяча с лишним не помнящих. Люди катаются по миру, путешествуют, работают, задаются вопросом "почему там живут так, а у нас так", думают.
Два майдана это показатель перемен в обществе. Скоро перестанут голосовать за гречку, за обещания и постепенно заживем.

А как же Порошенко переизберется на второй срок, если никто не будет голосовать за гречку, за обещания? Сами себе противоречите.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:52

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Что скажете?

Что покупать растущий и очень дорогой актив опасно.

Сейчас возможно, но 4 года назад было самое то.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 22:57

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Что скажете?

Что покупать растущий и очень дорогой актив опасно.

Ціни Кржн зростають лише в головах у рожевоокулярників.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:00

  Vlad442 написав:Киев вошел в тройку самых дешевых крупных городов мира (рейтинг)
https://arkada.ua/public/files/kvartiri ... 052018.jpg
я колись порівнював Київ з Тегусигальпою.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:05

  Vlad442 написав:Каждый день умирает больше тысячи человек, помнящих СССР, и получают право голоса тысяча с лишним не помнящих. Люди катаются по миру, путешествуют, работают, задаются вопросом "почему там живут так, а у нас так", думают.

А что помнит эта новая тысяча? Как жить в стране, где всем друг на друга насрать?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 23:09

  Vlad442 написав:
  change_pm написав:Возможно...
Поколение считается, если я не ошибаюсь, 25 лет? Т.е. мы говорим минимум о 25 годах для изменений? Я не уверен, что у меня есть лишних 25 лет ожиданий. Надеюсь у вас прогноз более оптимистичен

Каждый день умирает больше тысячи человек, помнящих СССР, и получают право голоса тысяча с лишним не помнящих. Люди катаются по миру, путешествуют, работают, задаются вопросом "почему там живут так, а у нас так", думают.
Два майдана это показатель перемен в обществе. Скоро перестанут голосовать за гречку, за обещания и постепенно заживем.

Два майдана - это крик Достало! Проблема в том, что у нас нет социальных лифтов для всех категорий граждан и в итоге, после всех майданов и жертв, у корыта все те же. Кардинальных прогрессивных изменений - ноль!

Каждый день десятки бусиков выезжают из райцентров на Польшу. Как вы думаете, какой процент из них при сильном желании Польши их заполучить навсегда, останется? Я думаю процентов 50.

Мое мнениеи, что нужно голосовать за обещания, или вы хотите, как за Путина голосовать, чтоб без программы и обещаний? Просто мы же видим, что он хозяйственник :) и один срок это недостаточно :)
Нужно голосовать за обещания, но и требовать выполнения этих обещаний.

Скажите, вы голосовали за депутата своего и за мера? Они выполнили свои обещания? А если нет, есть у вас инструмент их отзыва? Этими инструментами пересичный может воспользоваться?
change_pm
 
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