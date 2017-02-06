Додано: Суб 02 чер, 2018 23:09

Vlad442 написав: change_pm написав: Возможно...

Поколение считается, если я не ошибаюсь, 25 лет? Т.е. мы говорим минимум о 25 годах для изменений? Я не уверен, что у меня есть лишних 25 лет ожиданий. Надеюсь у вас прогноз более оптимистичен Возможно...Поколение считается, если я не ошибаюсь, 25 лет? Т.е. мы говорим минимум о 25 годах для изменений? Я не уверен, что у меня есть лишних 25 лет ожиданий. Надеюсь у вас прогноз более оптимистичен

Каждый день умирает больше тысячи человек, помнящих СССР, и получают право голоса тысяча с лишним не помнящих. Люди катаются по миру, путешествуют, работают, задаются вопросом "почему там живут так, а у нас так", думают.

Два майдана это показатель перемен в обществе. Скоро перестанут голосовать за гречку, за обещания и постепенно заживем. больше тысячи человек, помнящих СССР, и получают право голоса тысяча с лишним не помнящих. Люди катаются по миру, путешествуют, работают, задаются вопросом "почему там живут так, а у нас так", думают.Скоро перестанут голосовать за гречку, за обещания и постепенно заживем.

Проблема в том, что у нас нет социальных лифтов для всех категорий граждан и в итоге, после всех майданов и жертв, у корыта все те же. Кардинальных прогрессивных изменений - ноль!из райцентров на Польшу. Как вы думаете, какой процент из них при сильном желании Польши их заполучить навсегда, останется? Я думаю процентов 50.Мое мнениеи, что нужно голосовать за обещания, или вы хотите, как за Путина голосовать, чтоб без программы и обещаний? Просто мы же видим, что он хозяйственники один срок это недостаточноНужно голосовать за обещания, но и требовать выполнения этих обещаний.Скажите, вы голосовали за депутата своего и за мера? Они выполнили свои обещания? А если нет, есть у вас инструмент их отзыва? Этими инструментами пересичный может воспользоваться?