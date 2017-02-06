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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 чер, 2018 03:07
Для фейслярів: Украина вовсе не проклята. Её не сглазили, не поробили, не написали на роду. Просто ей долго управляли люди, которых жизнь научила, что лучше взять две копейки сейчас, чем тысячу долларов через год. Люди, чьё детство прошло в советских подворотнях, не мыслят категориями долгосрочных инвестиций. Поэтому каждый раз, когда выбор стоял между «вложиться в будущее» и «взять сейчас полновесной мелочью» — они выбирали второе.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 03 чер, 2018 03:17
Чомусь Кржн не реагує на мантри усіляких владів224, Фейцлеців та інших прохожих. І тупо падає далі. Невіруючі - див тут
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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