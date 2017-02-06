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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1247124812491250

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 03:07

Для фейслярів: Украина вовсе не проклята. Её не сглазили, не поробили, не написали на роду. Просто ей долго управляли люди, которых жизнь научила, что лучше взять две копейки сейчас, чем тысячу долларов через год. Люди, чьё детство прошло в советских подворотнях, не мыслят категориями долгосрочных инвестиций. Поэтому каждый раз, когда выбор стоял между «вложиться в будущее» и «взять сейчас полновесной мелочью» — они выбирали второе. https://petrimazepa.com/tretii_sans
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 03:17

Чомусь Кржн не реагує на мантри усіляких владів224, Фейцлеців та інших прохожих. І тупо падає далі. Невіруючі - див тут http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлень: 18652
З нами з: 12.09.11
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 08:43

Влад422
А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй:
ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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