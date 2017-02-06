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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 чер, 2018 03:07
Для фейслярів: Украина вовсе не проклята. Её не сглазили, не поробили, не написали на роду. Просто ей долго управляли люди, которых жизнь научила, что лучше взять две копейки сейчас, чем тысячу долларов через год. Люди, чьё детство прошло в советских подворотнях, не мыслят категориями долгосрочных инвестиций. Поэтому каждый раз, когда выбор стоял между «вложиться в будущее» и «взять сейчас полновесной мелочью» — они выбирали второе.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 03 чер, 2018 03:17
Чомусь Кржн не реагує на мантри усіляких владів224, Фейцлеців та інших прохожих. І тупо падає далі. Невіруючі - див тут
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 03 чер, 2018 08:43
Влад422
А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй:
ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:16
Еще момент. Умирают и впадают в маразм не только старики, помнящие СССР и клянущие всех и вся, а и представители "элит", бандиты и комсомольцы, сделавшие состояния в 90-е и отличающиеся крайне низкими моральными качествами. На их место приходят дети и внуки, получившие образование в Англии. На Западе потомки пиратов и бандитов сейчас рафинированные филантропы и меценаты.
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:21
Это не мировой заговор, а естественный процесс. Я приводил ссылку на прошлой странице с блогом литовского гастарбайтера. Польша и Литва прошли через это и что, они плохо живут?
Постепенно уровень выравнивается.
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:41
Влад422
Получим тогда #Адэссанаш
Про рыст ЛРЖН за матчастю до Франта
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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