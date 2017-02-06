Додано: Нед 03 чер, 2018 08:43

Влад422

А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй:

ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.