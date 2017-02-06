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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1248124912501251>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 03:07

Для фейслярів: Украина вовсе не проклята. Её не сглазили, не поробили, не написали на роду. Просто ей долго управляли люди, которых жизнь научила, что лучше взять две копейки сейчас, чем тысячу долларов через год. Люди, чьё детство прошло в советских подворотнях, не мыслят категориями долгосрочных инвестиций. Поэтому каждый раз, когда выбор стоял между «вложиться в будущее» и «взять сейчас полновесной мелочью» — они выбирали второе. https://petrimazepa.com/tretii_sans
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 03:17

Чомусь Кржн не реагує на мантри усіляких владів224, Фейцлеців та інших прохожих. І тупо падає далі. Невіруючі - див тут http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 08:43

Влад422
А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй:
ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:16

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Каждый день умирает больше тысячи человек, помнящих СССР, и получают право голоса тысяча с лишним не помнящих. Люди катаются по миру, путешествуют, работают, задаются вопросом "почему там живут так, а у нас так", думают.

А что помнит эта новая тысяча? Как жить в стране, где всем друг на друга насрать?

Еще момент. Умирают и впадают в маразм не только старики, помнящие СССР и клянущие всех и вся, а и представители "элит", бандиты и комсомольцы, сделавшие состояния в 90-е и отличающиеся крайне низкими моральными качествами. На их место приходят дети и внуки, получившие образование в Англии. На Западе потомки пиратов и бандитов сейчас рафинированные филантропы и меценаты.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:21

  flyman написав:Влад422
А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй:
ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями

Это не мировой заговор, а естественный процесс. Я приводил ссылку на прошлой странице с блогом литовского гастарбайтера. Польша и Литва прошли через это и что, они плохо живут?
Постепенно уровень выравнивается.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:41

Влад422
Получим тогда #Адэссанаш
Про рыст ЛРЖН за матчастю до Франта
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:39

flyman кстати,Влад в последних постах голос разума.удивлен.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:03

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Влад422
А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй:
ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями

Это не мировой заговор, а естественный процесс. Я приводил ссылку на прошлой странице с блогом литовского гастарбайтера. Польша и Литва прошли через это и что, они плохо живут?
Постепенно уровень выравнивается.

Почитал мемуары товарисча полностью. бы*** масса еще деградирование, чем у нас.Просто элиты не такие конченые как …
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:06

  Vlad442 написав:Еще момент. Умирают и впадают в маразм не только старики, помнящие СССР и клянущие всех и вся, а и представители "элит", бандиты и комсомольцы, сделавшие состояния в 90-е и отличающиеся крайне низкими моральными качествами. На их место приходят дети и внуки, получившие образование в Англии. На Западе потомки пиратов и бандитов сейчас рафинированные филантропы и меценаты.

Для того, чтобы не лезть без очереди в маршрутку, не парковаться поперек тротуара или не вывозить строительный мусор в лес, не обязательно иметь Оксфорд за плечами.
Вы полагаете, что поведение элиты определяет общество, а я говорю, что наоборот. И если среднестатистического "мыколу", который по вечерам на кухне песочит власть, посадить в кресло премьер-министра, то, поверьте, "мыкола" очень быстро скурвится и станет таким же, как и вся остальная "элита".
Gastarbaiter
 
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