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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1248124912501251

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:18

  Vlad442 написав:Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.

С деньгами и в Украину :mrgreen: Скорее метро на трою достроят. С ДЕНЬГАМИ ЕДУТ В БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СТРАНЫ! А сюда только нищеброды и то под вопросом, уж лучше в теже Нидерланды, как беженцы, за пайку.
ЗДЕСЬ КРОМЕ ПАТРИОТОВ В БЛИЖАЙШЕЕ 5-лет никого не останеся.
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:45

  Vlad442 написав:Киев вошел в тройку самых дешевых крупных городов мира (рейтинг)
https://arkada.ua/public/files/kvartiri ... 052018.jpg

Хорошие у нас соседи в рейтинге:
Українська столиця обігнала за дорожнечею тільки нігерійське місто Лагос і єгипетський Каїр, опинившись на 75 місці.

  flyman написав:Влад422
А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй:
ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями

Флай, а що заважає виробляти "Орбіт" і чіпси "Лейс" в Україні?
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 03 чер, 2018 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:49

  сірий написав:
  Vlad442 написав:Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.

С деньгами и в Украину :mrgreen: Скорее метро на трою достроят. С ДЕНЬГАМИ ЕДУТ В БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СТРАНЫ! А сюда только нищеброды и то под вопросом, уж лучше в теже Нидерланды, как беженцы, за пайку.
ЗДЕСЬ КРОМЕ ПАТРИОТОВ В БЛИЖАЙШЕЕ 5-лет никого не останеся.

А с кого же тогда Влад442 будет собирать налоги себе на пенсию на Мальдивах?
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 03 чер, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:52

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Киев вошел в тройку самых дешевых крупных городов мира (рейтинг)
https://arkada.ua/public/files/kvartiri ... 052018.jpg

Хорошие у нас соседи в рейтинге:
Українська столиця обігнала за дорожнечею тільки нігерійське місто Лагос і єгипетський Каїр, опинившись на 75 місці.

А Могадишо на каком? И ещё Кабул и Багдад можно уточнить :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:53

  Vlad442 написав:Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.

Я в Одессу вложился.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:58

  Оранжевый-хит сезона написав:Я в Одессу вложился.

Молодец, осталось найти тебе квалифицированного психоаналитика. Пока дети не выросли и не сдали тебя в психушку за такие инвестиции :!:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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