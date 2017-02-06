Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться. По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.
С деньгами и в Украину Скорее метро на трою достроят. С ДЕНЬГАМИ ЕДУТ В БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СТРАНЫ! А сюда только нищеброды и то под вопросом, уж лучше в теже Нидерланды, как беженцы, за пайку. ЗДЕСЬ КРОМЕ ПАТРИОТОВ В БЛИЖАЙШЕЕ 5-лет никого не останеся.
Українська столиця обігнала за дорожнечею тільки нігерійське місто Лагос і єгипетський Каїр, опинившись на 75 місці.
flyman написав:Влад422 А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй: ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями
Флай, а що заважає виробляти "Орбіт" і чіпси "Лейс" в Україні?
Востаннє редагувалось BIGor в Нед 03 чер, 2018 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться. По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.
С деньгами и в Украину Скорее метро на трою достроят. С ДЕНЬГАМИ ЕДУТ В БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СТРАНЫ! А сюда только нищеброды и то под вопросом, уж лучше в теже Нидерланды, как беженцы, за пайку. ЗДЕСЬ КРОМЕ ПАТРИОТОВ В БЛИЖАЙШЕЕ 5-лет никого не останеся.
А с кого же тогда Влад442 будет собирать налоги себе на пенсию на Мальдивах?
Востаннє редагувалось Эгоист в Нед 03 чер, 2018 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Vlad442 написав:Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться. По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.
Я в Одессу вложился.
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Молодец, осталось найти тебе квалифицированного психоаналитика. Пока дети не выросли и не сдали тебя в психушку за такие инвестиции
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США