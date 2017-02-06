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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1247124812491250

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:21

  flyman написав:Влад422
А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй:
ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями

Это не мировой заговор, а естественный процесс. Я приводил ссылку на прошлой странице с блогом литовского гастарбайтера. Польша и Литва прошли через это и что, они плохо живут?
Постепенно уровень выравнивается.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:41

Влад422
Получим тогда #Адэссанаш
Про рыст ЛРЖН за матчастю до Франта
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:39

flyman кстати,Влад в последних постах голос разума.удивлен.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:03

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Влад422
А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй:
ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями

Это не мировой заговор, а естественный процесс. Я приводил ссылку на прошлой странице с блогом литовского гастарбайтера. Польша и Литва прошли через это и что, они плохо живут?
Постепенно уровень выравнивается.

Почитал мемуары товарисча полностью. бы*** масса еще деградирование, чем у нас.Просто элиты не такие конченые как …
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:06

  Vlad442 написав:Еще момент. Умирают и впадают в маразм не только старики, помнящие СССР и клянущие всех и вся, а и представители "элит", бандиты и комсомольцы, сделавшие состояния в 90-е и отличающиеся крайне низкими моральными качествами. На их место приходят дети и внуки, получившие образование в Англии. На Западе потомки пиратов и бандитов сейчас рафинированные филантропы и меценаты.

Для того, чтобы не лезть без очереди в маршрутку, не парковаться поперек тротуара или не вывозить строительный мусор в лес, не обязательно иметь Оксфорд за плечами.
Вы полагаете, что поведение элиты определяет общество, а я говорю, что наоборот. И если среднестатистического "мыколу", который по вечерам на кухне песочит власть, посадить в кресло премьер-министра, то, поверьте, "мыкола" очень быстро скурвится и станет таким же, как и вся остальная "элита".
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:18

  Vlad442 написав:Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.

С деньгами и в Украину :mrgreen: Скорее метро на трою достроят. С ДЕНЬГАМИ ЕДУТ В БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СТРАНЫ! А сюда только нищеброды и то под вопросом, уж лучше в теже Нидерланды, как беженцы, за пайку.
ЗДЕСЬ КРОМЕ ПАТРИОТОВ В БЛИЖАЙШЕЕ 5-лет никого не останеся.
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:53

  Vlad442 написав:Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.

Я в Одессу вложился.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:54

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.

Я в Одессу вложился.

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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:24

  Vlad442 написав:Так что свой прогноз роста в два раза за 5 лет я пересматриваю в сторону ухудшения. Вырастет всего на 70%.

Альяк прогнозує в найближчі два роки системну світову кризу,внаслідок якої в нас буде чергова девальвація і українці стануть біднішими,аніж після крайньої девальвації.
Нагадаю,що після девальвації 2014 року середня зарплатня впала з 400 доларів до менш,аніж 200 доларів.
Якщо Альяк пронозує,що провал в зарплаті буде більший,то значить девальвація буде не менш,аніж в 2 рази,а отже курс буде не менше 52 грн/дол.
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