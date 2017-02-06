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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:21
flyman написав:
Влад422
А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй:
ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями
Это не мировой заговор, а естественный процесс. Я приводил ссылку на прошлой странице с блогом литовского гастарбайтера. Польша и Литва прошли через это и что, они плохо живут?
Постепенно уровень выравнивается.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 09:29
Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 09:41
Влад422
Получим тогда #Адэссанаш
Про рыст ЛРЖН за матчастю до Франта
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 10:39
flyman кстати,Влад в последних постах голос разума.удивлен.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:03
Vlad442 написав: flyman написав:
Влад422
А ти так не поняв гешефт з ойро-атсоцiацiэй:
ви нам откритий ринок для товаров якi зроблять вашi гастрики у нас (оплативши податки та збори нашим тунiядцям), а ми вам возможность поработать гастрiками та дупомоями
Это не мировой заговор, а естественный процесс. Я приводил ссылку на прошлой странице с блогом литовского гастарбайтера. Польша и Литва прошли через это и что, они плохо живут?
Постепенно уровень выравнивается.
Почитал мемуары товарисча полностью. бы*** масса еще деградирование, чем у нас.Просто элиты не такие конченые как …
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:06
Vlad442 написав:
Еще момент. Умирают и впадают в маразм не только старики, помнящие СССР и клянущие всех и вся, а и представители "элит", бандиты и комсомольцы, сделавшие состояния в 90-е и отличающиеся крайне низкими моральными качествами. На их место приходят дети и внуки, получившие образование в Англии. На Западе потомки пиратов и бандитов сейчас рафинированные филантропы и меценаты.
Для того, чтобы не лезть без очереди в маршрутку, не парковаться поперек тротуара или не вывозить строительный мусор в лес, не обязательно иметь Оксфорд за плечами.
Вы полагаете, что поведение элиты определяет общество, а я говорю, что наоборот. И если среднестатистического "мыколу", который по вечерам на кухне песочит власть, посадить в кресло премьер-министра, то, поверьте, "мыкола" очень быстро скурвится и станет таким же, как и вся остальная "элита".
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:18
Vlad442 написав:
Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.
С деньгами и в Украину
Скорее метро на трою достроят. С ДЕНЬГАМИ ЕДУТ В БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СТРАНЫ! А сюда только нищеброды и то под вопросом, уж лучше в теже Нидерланды, как беженцы, за пайку.
ЗДЕСЬ КРОМЕ ПАТРИОТОВ В БЛИЖАЙШЕЕ 5-лет никого не останеся.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:53
Vlad442 написав:
Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.
Я в Одессу вложился.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Додано: Нед 03 чер, 2018 15:54
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав:
Для инвестиций на перспективу сейчас хорошо выглядит Одесса. Если бы там были не киевские цены, можно было бы вложиться.
По мере того, как в России будут закручивать гайки, или произойдут какие-то катаклизмы, все больше людей с деньгами, пенсионеров будут переезжать в дешевую и свободную Украину. Какой лучший город для этого? Русскоговорящая Одесса, город возле моря с достаточной инфраструктурой. Первая волна трудовых мигрантов, которая уже потеряла связи с родным городом.
Я в Одессу вложился.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 16:24
Vlad442 написав:
Так что свой прогноз роста в два раза за 5 лет я пересматриваю в сторону ухудшения. Вырастет всего на 70%.
Альяк прогнозує в найближчі два роки системну світову кризу,внаслідок якої в нас буде чергова девальвація і українці стануть біднішими,аніж після крайньої девальвації.
Нагадаю,що після девальвації 2014 року середня зарплатня впала з 400 доларів до менш,аніж 200 доларів.
Якщо Альяк пронозує,що провал в зарплаті буде більший,то значить девальвація буде не менш,аніж в 2 рази,а отже курс буде не менше 52 грн/дол.
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