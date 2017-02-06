Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Так что свой прогноз роста в два раза за 5 лет я пересматриваю в сторону ухудшения. Вырастет всего на 70%.
Альяк прогнозує в найближчі два роки системну світову кризу,внаслідок якої в нас буде чергова девальвація і українці стануть біднішими,аніж після крайньої девальвації. Нагадаю,що після девальвації 2014 року середня зарплатня впала з 400 доларів до менш,аніж 200 доларів. Якщо Альяк пронозує,що провал в зарплаті буде більший,то значить девальвація буде не менш,аніж в 2 рази,а отже курс буде не менше 52 грн/дол.
Вы реально верите писанине этого нудотика?
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Vlad442 написав:Так что свой прогноз роста в два раза за 5 лет я пересматриваю в сторону ухудшения. Вырастет всего на 70%.
Альяк прогнозує в найближчі два роки системну світову кризу,внаслідок якої в нас буде чергова девальвація і українці стануть біднішими,аніж після крайньої девальвації. Нагадаю,що після девальвації 2014 року середня зарплатня впала з 400 доларів до менш,аніж 200 доларів. Якщо Альяк пронозує,що провал в зарплаті буде більший,то значить девальвація буде не менш,аніж в 2 рази,а отже курс буде не менше 52 грн/дол.
А если её такой же адской, как в 14-15г.г. не будет, а будет мягкая, как в 09м - до 32-33х за доллар - он что съест - галстук или кое что другое?
Оранжевый-хит сезона написав: Вы реально верите писанине этого нудотика?
Практика показала,що Олексій може помилитись в датах,а не в процесах.Так було в 2008 і в 2014 роках. Те,що світова криза вже мала б бути,адже її черговість приблизно один раз на 10 років,я згоден.Тому я теж не сумніваюсь,що на горизонті двох років криза буде. А от як вона скажеться на українцях - тут можна подискутувати. Заходьте на гілку Альяка і задавайте йому питання.
Востаннє редагувалось tea в Нед 03 чер, 2018 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона написав: Вы реально верите писанине этого нудотика?
Практика показала,що Олексій може помилитись в датах,а не в процесах.Так було в 2008 і в 2014 роках. Те,що світова криза вже мала б бути,адже її черговість приблизно один раз на 10 років,я згоден.Тому я теж не сумніваюсь,що на горизонті двох років криза буде. А от як вона скажеться на українцях - тут можна подискутувати. Заходьте на гілку Альяка і задавайте йому питання.
Всі основні фактори були відіграні у минулих кризах. Курс може і підніметься, але не набагато. Ну буде 30-33, і що з того?
tea написав:В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс
У нас погіршується торг. баланс завжди з ростом заробітних плат. ЗП виросли - люди побігли купляти айфони, сири та хамон (100% імпорт). Курс виросте, ЗП в дол. впадуть, хамон в ціні виросте - стануть менше купляти - торг баланс вирівниться. Ми вже декілька раз наступали на ці граблі - наступимо ще раз.