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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12491250125112521253>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

tea написав:
  Vlad442 написав:Так что свой прогноз роста в два раза за 5 лет я пересматриваю в сторону ухудшения. Вырастет всего на 70%.

Альяк прогнозує в найближчі два роки системну світову кризу,внаслідок якої в нас буде чергова девальвація і українці стануть біднішими,аніж після крайньої девальвації.
Нагадаю,що після девальвації 2014 року середня зарплатня впала з 400 доларів до менш,аніж 200 доларів.
Якщо Альяк пронозує,що провал в зарплаті буде більший,то значить девальвація буде не менш,аніж в 2 рази,а отже курс буде не менше 52 грн/дол.
Вы реально верите писанине этого нудотика?
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:10

  tea написав:
  Vlad442 написав:Так что свой прогноз роста в два раза за 5 лет я пересматриваю в сторону ухудшения. Вырастет всего на 70%.

Альяк прогнозує в найближчі два роки системну світову кризу,внаслідок якої в нас буде чергова девальвація і українці стануть біднішими,аніж після крайньої девальвації.
Нагадаю,що після девальвації 2014 року середня зарплатня впала з 400 доларів до менш,аніж 200 доларів.
Якщо Альяк пронозує,що провал в зарплаті буде більший,то значить девальвація буде не менш,аніж в 2 рази,а отже курс буде не менше 52 грн/дол.

А если её такой же адской, как в 14-15г.г. не будет, а будет мягкая, как в 09м - до 32-33х за доллар - он что съест - галстук или кое что другое?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:12

  Оранжевый-хит сезона написав: Вы реально верите писанине этого нудотика?

Практика показала,що Олексій може помилитись в датах,а не в процесах.Так було в 2008 і в 2014 роках.
Те,що світова криза вже мала б бути,адже її черговість приблизно один раз на 10 років,я згоден.Тому я теж не сумніваюсь,що на горизонті двох років криза буде.
А от як вона скажеться на українцях - тут можна подискутувати.
Заходьте на гілку Альяка і задавайте йому питання.
Востаннє редагувалось tea в Нед 03 чер, 2018 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:15

  барабашов написав:А если её такой же адской, как в 14-15г.г. не будет, а будет мягкая, как в 09м - до 32-33х за доллар - он что съест - галстук или кое что другое?

Якщо хочете - можете запропонувати Олексію спір.Крайній спір був між Альяком і Гдадісом,виграв Гдадіс і Олексій перерахував йому кошти.Але Олексій не вгадав буквально на пару тижнів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:25

  tea написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Вы реально верите писанине этого нудотика?

Практика показала,що Олексій може помилитись в датах,а не в процесах.Так було в 2008 і в 2014 роках.
Те,що світова криза вже мала б бути,адже її черговість приблизно один раз на 10 років,я згоден.Тому я теж не сумніваюсь,що на горизонті двох років криза буде.
А от як вона скажеться на українцях - тут можна подискутувати.
Заходьте на гілку Альяка і задавайте йому питання.

Всі основні фактори були відіграні у минулих кризах. Курс може і підніметься, але не набагато. Ну буде 30-33, і що з того?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:41

  BIGor написав:Всі основні фактори були відіграні у минулих кризах. Курс може і підніметься, але не набагато. Ну буде 30-33, і що з того?

30 буде вже в кінці року.Що стосується інших факторів,які були відіграні.
В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс.Дякувати платіжному балансу,поки що все добре.Але так довго бути не може.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  tea написав:В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс

У нас погіршується торг. баланс завжди з ростом заробітних плат. ЗП виросли - люди побігли купляти айфони, сири та хамон (100% імпорт). Курс виросте, ЗП в дол. впадуть, хамон в ціні виросте - стануть менше купляти - торг баланс вирівниться. Ми вже декілька раз наступали на ці граблі - наступимо ще раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:15

Знов стає вигідно в Польшу за жратвою їздити.В країній раз як був В польші в теско полядвицю по 10'злотих взяв.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чай, а яким вітром, Вас на цю гілку занесло? :shock: :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:23

  Долярчик написав:Чай, а яким вітром, Вас на цю гілку занесло? :shock: :D

А Вас?Чекаєте,доки в Києві ціни на квартири впадуть? :mrgreen:
tea
 
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