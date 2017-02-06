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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1250125112521253>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:27

  BIGor написав:
  tea написав:В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс

У нас погіршується торг. баланс завжди з ростом заробітних плат. ЗП виросли - люди побігли купляти айфони, сири та хамон (100% імпорт). Курс виросте, ЗП в дол. впадуть, хамон в ціні виросте - стануть менше купляти - торг баланс вирівниться. Ми вже декілька раз наступали на ці граблі - наступимо ще раз.

З виділеним згоден.Давайте тільки згадаємо - які граблі були..
1998 - курс виріс з 1.8 до 5.4
2008 - курс виріс з 5 до 8
2014-2018 - курс виріс з 8 до 26.
Тобто,глянувши в історію,ми бачимо,що найменша девальвація була в 2008 році - 60%.
Уявіть,якщо й цього разу девальвація буде приблизно такою.Виросте з 26 до щонайменше 40.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:34

  tea написав:
  BIGor написав:Всі основні фактори були відіграні у минулих кризах. Курс може і підніметься, але не набагато. Ну буде 30-33, і що з того?

30 буде вже в кінці року.Що стосується інших факторів,які були відіграні.
В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс.Дякувати платіжному балансу,поки що все добре.Але так довго бути не може.


В минилому році теж прогнозували 30-33. По факту, люди недоотримали на гривнедепо через таких прогнозиствів. Пішли в доллар з йогу нульовою дохідністю, а він залишився на тому ж рівні.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:36

  tea написав:
  BIGor написав:
  tea написав:В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс

У нас погіршується торг. баланс завжди з ростом заробітних плат. ЗП виросли - люди побігли купляти айфони, сири та хамон (100% імпорт). Курс виросте, ЗП в дол. впадуть, хамон в ціні виросте - стануть менше купляти - торг баланс вирівниться. Ми вже декілька раз наступали на ці граблі - наступимо ще раз.

З виділеним згоден.Давайте тільки згадаємо - які граблі були..
1998 - курс виріс з 1.8 до 5.4
2008 - курс виріс з 5 до 8
2014-2018 - курс виріс з 8 до 26.
Тобто,глянувши в історію,ми бачимо,що найменша девальвація була в 2008 році - 60%.
Уявіть,якщо й цього разу девальвація буде приблизно такою.Виросте з 26 до щонайменше 40.

Основні чинники на мою думку:
1998 - курс виріс з 1.8 до 5.4 - Криза з Азії і Росії (привязанність до рубля і рос. економіки)
2008 - курс виріс з 5 до 8 - Світова криза, банкопад, іпотечна і кредитна бульбашка, зниження експорту металургії.
2014-2018 - курс виріс з 8 до 26. - Війна, банкопад, зниження експорту металургії.

Як бачите, основні причини:
Війна (цей чинник зараз і так діє),
Банкопад (держава і великі євробанки - 90% БС, паганих/кептивних банків майже не залишилось),
Зниження експорту металургії (металургія - вже не основний експорт з України, виросла доля експорту пшона, олії, ІТ послуг ітд),
Привязанність до рубля і рос. економіки - цього фактору вже немає.
Іпотечна і кредитна бульбашка - цей фактор ще відіграє свою роль, але він вже затухає. Для нової бульбашки умов не існує.

Як бачите, глобальних причин девальвації в 60% мало. Я думаю що це може бути проблеми з вн. боргом (ОВГЗ) або щось з програмою МВФ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:51

  Viktor написав:
  tea написав:
  BIGor написав:Всі основні фактори були відіграні у минулих кризах. Курс може і підніметься, але не набагато. Ну буде 30-33, і що з того?

30 буде вже в кінці року.Що стосується інших факторів,які були відіграні.
В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс.Дякувати платіжному балансу,поки що все добре.Але так довго бути не може.


В минилому році теж прогнозували 30-33. По факту, люди недоотримали на гривнедепо через таких прогнозиствів. Пішли в доллар з йогу нульовою дохідністю, а він залишився на тому ж рівні.

А тебе кто-то что-то должен, думай своими мозгами, если они конечно есть
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:57

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Долярчик написав:... і трошечки недільного вечірнього офтопчику))
...продовження теми "vip-маршрутки" міста Лева

Долярчик, користуйтесь тролейбусом: дешевше, культурніше і чистіше. Ви ж майже європеєць, які до чорта Marshrutki?

Щось не стикується образ Долярчика як успішного бізнесмена, що наскирдував бабла на прелесць
долярчик - "успішний" лежак, який керує своїм міні-бізнесом по телефону.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:01

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Долярчик написав:... і трошечки недільного вечірнього офтопчику))
...продовження теми "vip-маршрутки" міста Лева

Долярчик, користуйтесь тролейбусом: дешевше, культурніше і чистіше. Ви ж майже європеєць, які до чорта Marshrutki?

Щось не стикується образ Долярчика як успішного бізнесмена, що наскирдував бабла на прелесць у Львові, та людини що користується маршруткою , щоб добиратись на ,,роботу''!?

....та, якщо б ще потратив гроші на б-ля-ху і на її постійні ремонти, то ще б доооовго і нудно скирдував на своє сімейне гніздечко!
(і Я не рахую, що мій бізнес дуже успішний, чи то навіть "справжній"! - бо, особисто Я вважаю, що СПРАВЖНІЙ бізнес, це той, де не Ви стоїте за прилавком свого магазину, а НАЙМАНА людина(продавець-реалізатор) :!:
... а так, то швидше "самозайнятість".... :roll: (сам собі СТВОРИВ роботу!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:04

Ідеальний бізнес - це просто!!!

  Frant написав:"успішний" лежак, який керує своїм міні-бізнесом по телефону.

....а це був би ІДЕАЛ бізнесу! - такий бізнес Я дуже хочу створити!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:07

Нарешті зробив двозонний тариф на електрику.тре бабло на Лі ф а скирдувати, а то майже 3000$ в рік на бензу то зажирно.Один з недоліків життя за містом.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:34

  tea написав:
  BIGor написав:Всі основні фактори були відіграні у минулих кризах. Курс може і підніметься, але не набагато. Ну буде 30-33, і що з того?

30 буде вже в кінці року.Що стосується інших факторів,які були відіграні.
В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс.Дякувати платіжному балансу,поки що все добре.Але так довго бути не може.

Деньгами подтвердить готовы?!
flashgingo
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

tea написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Вы реально верите писанине этого нудотика?

Практика показала,що Олексій може помилитись в датах,а не в процесах.Так було в 2008 і в 2014 роках.
Те,що світова криза вже мала б бути,адже її черговість приблизно один раз на 10 років,я згоден.Тому я теж не сумніваюсь,що на горизонті двох років криза буде.
А от як вона скажеться на українцях - тут можна подискутувати.
Заходьте на гілку Альяка і задавайте йому питання.
Практика показала, що після вдалого прогнозу 2008 у Альака почалася зіркова хвороба, а якість прогнозів зійшла на нуль, включаючи і 2014
Трохи дратує ця повальна мода говорити "крайній" замість "останній" на "військовий манер" після початку бойових дій, спочатку пішло у журналістів потім і до інших.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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