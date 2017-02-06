Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
tea написав:В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс
У нас погіршується торг. баланс завжди з ростом заробітних плат. ЗП виросли - люди побігли купляти айфони, сири та хамон (100% імпорт). Курс виросте, ЗП в дол. впадуть, хамон в ціні виросте - стануть менше купляти - торг баланс вирівниться. Ми вже декілька раз наступали на ці граблі - наступимо ще раз.
З виділеним згоден.Давайте тільки згадаємо - які граблі були.. 1998 - курс виріс з 1.8 до 5.4 2008 - курс виріс з 5 до 8 2014-2018 - курс виріс з 8 до 26. Тобто,глянувши в історію,ми бачимо,що найменша девальвація була в 2008 році - 60%. Уявіть,якщо й цього разу девальвація буде приблизно такою.Виросте з 26 до щонайменше 40.
tea написав:В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс
У нас погіршується торг. баланс завжди з ростом заробітних плат. ЗП виросли - люди побігли купляти айфони, сири та хамон (100% імпорт). Курс виросте, ЗП в дол. впадуть, хамон в ціні виросте - стануть менше купляти - торг баланс вирівниться. Ми вже декілька раз наступали на ці граблі - наступимо ще раз.
З виділеним згоден.Давайте тільки згадаємо - які граблі були.. 1998 - курс виріс з 1.8 до 5.4 2008 - курс виріс з 5 до 8 2014-2018 - курс виріс з 8 до 26. Тобто,глянувши в історію,ми бачимо,що найменша девальвація була в 2008 році - 60%. Уявіть,якщо й цього разу девальвація буде приблизно такою.Виросте з 26 до щонайменше 40.
Основні чинники на мою думку: 1998 - курс виріс з 1.8 до 5.4 - Криза з Азії і Росії (привязанність до рубля і рос. економіки) 2008 - курс виріс з 5 до 8 - Світова криза, банкопад, іпотечна і кредитна бульбашка, зниження експорту металургії. 2014-2018 - курс виріс з 8 до 26. - Війна, банкопад, зниження експорту металургії.
Як бачите, основні причини: Війна (цей чинник зараз і так діє), Банкопад (держава і великі євробанки - 90% БС, паганих/кептивних банків майже не залишилось), Зниження експорту металургії (металургія - вже не основний експорт з України, виросла доля експорту пшона, олії, ІТ послуг ітд), Привязанність до рубля і рос. економіки - цього фактору вже немає. Іпотечна і кредитна бульбашка - цей фактор ще відіграє свою роль, але він вже затухає. Для нової бульбашки умов не існує.
Як бачите, глобальних причин девальвації в 60% мало. Я думаю що це може бути проблеми з вн. боргом (ОВГЗ) або щось з програмою МВФ.
Долярчик написав:... і трошечки недільного вечірнього офтопчику)) ...продовження теми "vip-маршрутки" міста Лева
Долярчик, користуйтесь тролейбусом: дешевше, культурніше і чистіше. Ви ж майже європеєць, які до чорта Marshrutki?
Щось не стикується образ Долярчика як успішного бізнесмена, що наскирдував бабла на прелесць у Львові, та людини що користується маршруткою , щоб добиратись на ,,роботу''!?
....та, якщо б ще потратив гроші на б-ля-ху і на її постійні ремонти, то ще б доооовго і нудно скирдував на своє сімейне гніздечко! (і Я не рахую, що мій бізнес дуже успішний, чи то навіть "справжній"! - бо, особисто Я вважаю, що СПРАВЖНІЙ бізнес, це той, де не Ви стоїте за прилавком свого магазину, а НАЙМАНА людина(продавець-реалізатор) ... а так, то швидше "самозайнятість".... (сам собі СТВОРИВ роботу!)
Оранжевый-хит сезона написав: Вы реально верите писанине этого нудотика?
Практика показала,що Олексій може помилитись в датах,а не в процесах.Так було в 2008 і в 2014 роках. Те,що світова криза вже мала б бути,адже її черговість приблизно один раз на 10 років,я згоден.Тому я теж не сумніваюсь,що на горизонті двох років криза буде. А от як вона скажеться на українцях - тут можна подискутувати. Заходьте на гілку Альяка і задавайте йому питання.
Практика показала, що після вдалого прогнозу 2008 у Альака почалася зіркова хвороба, а якість прогнозів зійшла на нуль, включаючи і 2014 Трохи дратує ця повальна мода говорити "крайній" замість "останній" на "військовий манер" після початку бойових дій, спочатку пішло у журналістів потім і до інших.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia