Додано: Нед 03 чер, 2018 19:40

Gastarbaiter написав: Vlad442 написав: Еще момент. Умирают и впадают в маразм не только старики, помнящие СССР и клянущие всех и вся, а и представители "элит", бандиты и комсомольцы, сделавшие состояния в 90-е и отличающиеся крайне низкими моральными качествами. На их место приходят дети и внуки, получившие образование в Англии. На Западе потомки пиратов и бандитов сейчас рафинированные филантропы и меценаты. Еще момент. Умирают и впадают в маразм не только старики, помнящие СССР и клянущие всех и вся, а и представители "элит", бандиты и комсомольцы, сделавшие состояния в 90-е и отличающиеся крайне низкими моральными качествами. На их место приходят дети и внуки, получившие образование в Англии. На Западе потомки пиратов и бандитов сейчас рафинированные филантропы и меценаты.

Для того, чтобы не лезть без очереди в маршрутку, не парковаться поперек тротуара или не вывозить строительный мусор в лес, не обязательно иметь Оксфорд за плечами.

Вы полагаете, что поведение элиты определяет общество, а я говорю, что наоборот. И если среднестатистического "мыколу", который по вечерам на кухне песочит власть, посадить в кресло премьер-министра, то, поверьте, "мыкола" очень быстро скурвится и станет таким же, как и вся остальная "элита". Для того, чтобы не лезть без очереди в маршрутку, не парковаться поперек тротуара или не вывозить строительный мусор в лес, не обязательно иметь Оксфорд за плечами.Вы полагаете, что поведение элиты определяет общество, а я говорю, что наоборот. И если среднестатистического "мыколу", который по вечерам на кухне песочит власть, посадить в кресло премьер-министра, то, поверьте, "мыкола" очень быстро скурвится и станет таким же, как и вся остальная "элита".

"Элита" и общество взаимосвязаны,влияют друг на друга. Если в честный университет придет ректор, который начнет вымогать чтобы ему заносили, давать преференции своим и выживать тех, кто не носит, то через пару лет преподы будут всех валить и без денег экзамен будет не сдать. Если в гнилое ГАИ придет честный начальник и скажет "живем на зарплату", его просто не поймут люди, которые платили чтобы туда устроиться и воровать. Пока всех не уволить и не набрать новых с улицы, дела не будет.В 90-ых мент или налоговик на дорогой машине вызывал зависть. Сейчас презрение. Раньше люди даже не пытались сами сдать на права, сейчас осмелели. Изменения в сознании и в обществе происходят, но не быстро и не все их замечают.PS Пример из жизни. В области знакомый пошел чиновником. Зарплата маленькая, живет очень небогато. На вопрос почему ты не сделаешь так и так, отвечает "неудобно, у нас все друг друга знают, что люди скажут". При этом в 90-ых на такие должности люди шли только для того, чтобы воровать. Появляется новое поколение. Может станет местным депутатом, а через 20-30 лет президентом.