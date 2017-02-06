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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:40

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Еще момент. Умирают и впадают в маразм не только старики, помнящие СССР и клянущие всех и вся, а и представители "элит", бандиты и комсомольцы, сделавшие состояния в 90-е и отличающиеся крайне низкими моральными качествами. На их место приходят дети и внуки, получившие образование в Англии. На Западе потомки пиратов и бандитов сейчас рафинированные филантропы и меценаты.

Для того, чтобы не лезть без очереди в маршрутку, не парковаться поперек тротуара или не вывозить строительный мусор в лес, не обязательно иметь Оксфорд за плечами.
Вы полагаете, что поведение элиты определяет общество, а я говорю, что наоборот. И если среднестатистического "мыколу", который по вечерам на кухне песочит власть, посадить в кресло премьер-министра, то, поверьте, "мыкола" очень быстро скурвится и станет таким же, как и вся остальная "элита".

"Элита" и общество взаимосвязаны, взаимно влияют друг на друга. Если в честный университет придет ректор, который начнет вымогать чтобы ему заносили, давать преференции своим и выживать тех, кто не носит, то через пару лет преподы будут всех валить и без денег экзамен будет не сдать. Если в гнилое ГАИ придет честный начальник и скажет "живем на зарплату", его просто не поймут люди, которые платили чтобы туда устроиться и воровать. Пока всех не уволить и не набрать новых с улицы, дела не будет.
В 90-ых мент или налоговик на дорогой машине вызывал зависть. Сейчас презрение. Раньше люди даже не пытались сами сдать на права, сейчас осмелели. Изменения в сознании и в обществе происходят, но не быстро и не все их замечают.

PS Пример из жизни. В области знакомый пошел чиновником. Зарплата маленькая, живет очень небогато. На вопрос почему ты не сделаешь так и так, отвечает "неудобно, у нас все друг друга знают, что люди скажут". При этом в 90-ых на такие должности люди шли только для того, чтобы воровать. Появляется новое поколение. Может станет местным депутатом, а через 20-30 лет президентом.
Vlad442
 
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