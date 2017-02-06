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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:40

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:Еще момент. Умирают и впадают в маразм не только старики, помнящие СССР и клянущие всех и вся, а и представители "элит", бандиты и комсомольцы, сделавшие состояния в 90-е и отличающиеся крайне низкими моральными качествами. На их место приходят дети и внуки, получившие образование в Англии. На Западе потомки пиратов и бандитов сейчас рафинированные филантропы и меценаты.

Для того, чтобы не лезть без очереди в маршрутку, не парковаться поперек тротуара или не вывозить строительный мусор в лес, не обязательно иметь Оксфорд за плечами.
Вы полагаете, что поведение элиты определяет общество, а я говорю, что наоборот. И если среднестатистического "мыколу", который по вечерам на кухне песочит власть, посадить в кресло премьер-министра, то, поверьте, "мыкола" очень быстро скурвится и станет таким же, как и вся остальная "элита".

"Элита" и общество взаимосвязаны, взаимно влияют друг на друга. Если в честный университет придет ректор, который начнет вымогать чтобы ему заносили, давать преференции своим и выживать тех, кто не носит, то через пару лет преподы будут всех валить и без денег экзамен будет не сдать. Или его сдадут и поймают на взятке. Если в гнилое ГАИ придет честный начальник и скажет "живем на зарплату", его просто не поймут люди, которые платили чтобы туда устроиться и воровать. Пока всех не уволить и не набрать новых с улицы, дела не будет.
В 90-ых мент или налоговик на дорогой машине вызывал зависть. Сейчас презрение. Раньше люди даже не пытались сами сдать на права, сейчас осмелели. Изменения в сознании и в обществе происходят, но не быстро и не все их замечают.

PS Пример из жизни. В области знакомый пошел чиновником. Начальником. Зарплата маленькая, живет очень небогато. На вопрос почему ты не сделаешь так и так, отвечает "неудобно, у нас все друг друга знают, что люди скажут". При этом в 90-ых на такие должности люди шли только для того, чтобы воровать. Появляется новое поколение. Может станет местным депутатом, а через 20-30 лет президентом.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 03 чер, 2018 20:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:14

  BIGor написав:Як бачите, глобальних причин девальвації в 60% мало. Я думаю що це може бути проблеми з вн. боргом (ОВГЗ) або щось з програмою МВФ.

Олексій прогнозує світову кризу,яка аукнеться девальвацією і в Україні.Індикатором вважає ціну на нафту - коли перетне позначку в 60 дол. вниз,тоді і почнеться девальвація.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:16

  Viktor написав:
  tea написав:
  BIGor написав:Всі основні фактори були відіграні у минулих кризах. Курс може і підніметься, але не набагато. Ну буде 30-33, і що з того?

30 буде вже в кінці року.Що стосується інших факторів,які були відіграні.
В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс.Дякувати платіжному балансу,поки що все добре.Але так довго бути не може.


В минилому році теж прогнозували 30-33.

Ну так курс і виріс з 25.50 в липні до практично 29 в січні.Що заважає людям розміщувати гривневі піврічні депо з січня по липень і доларові депо з липня по січень?
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:19

  Faceless написав:Трохи дратує ця повальна мода говорити "крайній" замість "останній" на "військовий манер" після початку бойових дій, спочатку пішло у журналістів потім і до інших.

Я ще до початку бойових дій писав "крайній",бо служив у ВВС.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Позняках возле Метро штырит. Представляю что в ЖК Вонючка творится.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:21

  tea написав:Альяк прогнозує в найближчі два роки системну світову кризу,внаслідок якої в нас буде чергова девальвація і українці стануть біднішими,аніж після крайньої девальвації.
Нагадаю,що після девальвації 2014 року середня зарплатня впала з 400 доларів до менш,аніж 200 доларів.
Якщо Альяк пронозує,що провал в зарплаті буде більший,то значить девальвація буде не менш,аніж в 2 рази,а отже курс буде не менше 52 грн/дол.

Есть множество возможных сценариев и у каждого сценария есть своя вероятность. Каждый оценивает эти вероятности субъективно и раскладывает яйца в разные корзины. Я исхожу из того, что будущий мировой кризис не так сильно затронет Украину в силу ряда причин. Для хеджирования этих рисков, курса 52 и т. д. лично у меня есть гривевый кредит на приличную сумму под 10% годовых.
  tea написав:
  BIGor написав:Всі основні фактори були відіграні у минулих кризах. Курс може і підніметься, але не набагато. Ну буде 30-33, і що з того?

30 буде вже в кінці року.Що стосується інших факторів,які були відіграні.
В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс.Дякувати платіжному балансу,поки що все добре.Але так довго бути не може.

Я доже считаю, что трехкратная девальвация отыграла с запасом негативный факторы, что до выборов курс будут держать в рамках, а потом подоспеет и мировой кризис под шумок которого сделают 35.
Очень часто разговоры о макроэкономике это блуждание в трех соснах людей, которые мало что понимают, не имеют достаточной информации. Как дикари, которые будут доказывать, что самолет не может лететь и не махать крыльями.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:21

  Faceless написав:Практика показала, що після вдалого прогнозу 2008 у Альака почалася зіркова хвороба, а якість прогнозів зійшла на нуль, включаючи і 2014

Не бачив жодного натяку на зіркову хворобу у Олексія.А чи справдиться новий прогноз про кризу і девальвацію в найближчі два роки,побачимо.
Доречі - він привів слова Сороса,що світ стоїть на порозі кризи.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flashgingo написав:
  tea написав:
  BIGor написав:Всі основні фактори були відіграні у минулих кризах. Курс може і підніметься, але не набагато. Ну буде 30-33, і що з того?

30 буде вже в кінці року.Що стосується інших факторів,які були відіграні.
В нас знову почав погіршуватись торгівельний баланс.Дякувати платіжному балансу,поки що все добре.Але так довго бути не може.

Деньгами подтвердить готовы?!
tea написав:
  BIGor написав:Як бачите, глобальних причин девальвації в 60% мало. Я думаю що це може бути проблеми з вн. боргом (ОВГЗ) або щось з програмою МВФ.

Олексій прогнозує світову кризу,яка аукнеться девальвацією і в Україні.Індикатором вважає ціну на нафту - коли перетне позначку в 60 дол. вниз,тоді і почнеться девальвація.
Ну тогда это ещё очень нескоро.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:26

  Оранжевый-хит сезона написав:Ну тогда это ещё очень нескоро.

Можливо.
Казав сліпий:"Побачим".
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:30

  BIGor написав:
  tea написав:
  BIGor написав:У нас погіршується торг. баланс завжди з ростом заробітних плат. ЗП виросли - люди побігли купляти айфони, сири та хамон (100% імпорт). Курс виросте, ЗП в дол. впадуть, хамон в ціні виросте - стануть менше купляти - торг баланс вирівниться. Ми вже декілька раз наступали на ці граблі - наступимо ще раз.

З виділеним згоден.Давайте тільки згадаємо - які граблі були..
1998 - курс виріс з 1.8 до 5.4
2008 - курс виріс з 5 до 8
2014-2018 - курс виріс з 8 до 26.
Тобто,глянувши в історію,ми бачимо,що найменша девальвація була в 2008 році - 60%.
Уявіть,якщо й цього разу девальвація буде приблизно такою.Виросте з 26 до щонайменше 40.

Основні чинники на мою думку:
1998 - курс виріс з 1.8 до 5.4 - Криза з Азії і Росії (привязанність до рубля і рос. економіки)
2008 - курс виріс з 5 до 8 - Світова криза, банкопад, іпотечна і кредитна бульбашка, зниження експорту металургії.
2014-2018 - курс виріс з 8 до 26. - Війна, банкопад, зниження експорту металургії.

Як бачите, основні причини:
Війна (цей чинник зараз і так діє),
Банкопад (держава і великі євробанки - 90% БС, паганих/кептивних банків майже не залишилось),
Зниження експорту металургії (металургія - вже не основний експорт з України, виросла доля експорту пшона, олії, ІТ послуг ітд),
Привязанність до рубля і рос. економіки - цього фактору вже немає.
Іпотечна і кредитна бульбашка - цей фактор ще відіграє свою роль, але він вже затухає. Для нової бульбашки умов не існує.

Як бачите, глобальних причин девальвації в 60% мало. Я думаю що це може бути проблеми з вн. боргом (ОВГЗ) або щось з програмою МВФ.

+1
Отличный здравый смысл.

Конечно мы зависим от остального мира, но фундаментальных причин для того, чтобы у нас все обвалилось в результате мирового кризиса я не вижу.
Если вспомнить мировые кризисы 98, 2008, то только гривна так рухнула. Лень искать на сколько процентов упала крона, евро, злотый, но, насколько я помню это была не кратная девальвация. Это мы привыкли, что как кризис, так гривна падает в полтора-три раза.
Тот же рубль на сколько упал в 2008?
Vlad442
 
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