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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1252125312541255>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:....та, якщо б ще потратив гроші на б-ля-ху і на її постійні ремонти, то ще б доооовго і нудно скирдував на своє сімейне гніздечко!

Вы евробляхер?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:34

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:У нас погіршується торг. баланс завжди з ростом заробітних плат. ЗП виросли - люди побігли купляти айфони, сири та хамон (100% імпорт). Курс виросте, ЗП в дол. впадуть, хамон в ціні виросте - стануть менше купляти - торг баланс вирівниться. Ми вже декілька раз наступали на ці граблі - наступимо ще раз.

+1
Отличный здравый смысл.

А я бачу ланцюжок,виходячи з першого повідомлення Ігоря.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:46

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:....та, якщо б ще потратив гроші на б-ля-ху і на її постійні ремонти, то ще б доооовго і нудно скирдував на своє сімейне гніздечко!

Вы евробляхер?

нє, Я автівки немаю! - та й щось не дуже тягне до неї :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:51

  Vlad442 написав:Вы евробляхер?

он европохер
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  tea написав:А я бачу ланцюжок,виходячи з першого повідомлення Ігоря.

Мне периодически теоретики типа рыбасом пытаются доказывать, что все пропало, что вот и вот, а потом оно не оправдывается. Поэтому повторюсь
"Очень часто разговоры о макроэкономике это блуждание в трех соснах людей, которые мало что понимают, не имеют достаточной информации. Как дикари, которые будут доказывать, что самолет не может лететь и не махать крыльями."

Давайте переведем разговор в практическую плоскость. У меня есть двушка в Эврике, которую я взял в кредит под 10% годовых в гривне в 2016. За 2 года она за счет того, что дом практически готов, подорожала на 30% (в долларах). Подорожала вся при том, что я вложил наличных только треть. При последней терхкратной девальвации недвижимость просела на 30-40%. Вот я так сходу и не пойму, какой сценарий мне выгодней, если кризиса нет, недвижимость дорожает, или очередная трехкратная девальвация и недвижимость дешевеет. При этом я, в ожидании будет кризис или не будет, сдаю ее и получаю 7% годовых в долларах от текущей стоимости.
Или может мне лучше было держать доллары под матрасом (или на депо в Укрсибе или Ощаде, что сейчас равно матрасу) в ожидании, что будет еще кризис и квартиры будут за копейки раздавать?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Давайте переведем разговор в практическую плоскость. У меня есть двушка в Эврике, которую я взял в кредит под 10% годовых в гривне в 2016. За 2 года она за счет того, что дом практически готов, подорожала на 30% (в долларах). Подорожала вся при том, что я вложил наличных только треть. При последней терхкратной девальвации недвижимость просела на 30-40%. Вот я так сходу и не пойму, какой сценарий мне выгодней, если кризиса нет, недвижимость дорожает, или очередная трехкратная девальвация и недвижимость дешевеет. При этом я, в ожидании будет кризис или не будет, сдаю ее и получаю 7% годовых в долларах от текущей стоимости.
Или может мне лучше было держать доллары под матрасом (или на депо в Укрсибе или Ощаде, что сейчас равно матрасу) в ожидании, что будет еще кризис и квартиры будут за копейки раздавать?

А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:16

  Vlad442 написав:Давайте переведем разговор в практическую плоскость. У меня есть двушка в Эврике, которую я взял в кредит под 10% годовых в гривне в 2016. За 2 года она за счет того, что дом практически готов, подорожала на 30% (в долларах). Подорожала вся при том, что я вложил наличных только треть. При последней терхкратной девальвации недвижимость просела на 30-40%. Вот я так сходу и не пойму, какой сценарий мне выгодней, если кризиса нет, недвижимость дорожает, или очередная трехкратная девальвация и недвижимость дешевеет. При этом я, в ожидании будет кризис или не будет, сдаю ее и получаю 7% годовых в долларах от текущей стоимости.

Наперед же ніхто не знає - яка світова криза нас чекає,звідки почнеться,яка глибина девальвації буде в Україні і на що вплине.
Відповідно,важко спрогнозувати куди вкласти гроші зараз.
Станом на сьогодні вигідно вкласти кошти в київську 1-кімнатну квартиру біля метро і здавати її в оренду.Нещодавно у Гордона спитали,куди він вкладає кошти,щоб поділився ідеєю.Так він і відповів з цифрами - купую 1-кімнатні квартири біля метро за 40-42 тис.дол.,вкладаю в ремонт 18-20 тис.дол. і здаю в оренду по 600 дол.в місяць.Тобто,за його схемою виходить 12% річних у валюті.
Для себе Ви маєте прорахувати обидва варіанти і на основі оптимістичного і песимістичного сценарію зробити висновок.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:28

  Vlad442 написав:Давайте переведем разговор в практическую плоскость.

Знаєте - який найгірший сценарій для України може бути в перспективі одного року?
Це коли зовнішня криза накладеться на внутрішню.
Найнегативніші фактори зовнішньої кризи для України,які можуть бути.
1.Зменшення цін на наші експортні товари - метал і зерно.
2.Зменшення обсягів продажу наших експортних товарів внаслідок кризи.
3.Світова криза змусить підприємства скорочувати персонал,внаслідок чого,наприклад,поляки до кращих часів змушені будуть повернутись з Англії чи Німеччини до Польщі на свої робочі місця,ну а відповідно,українці змушені будуть все на той же невизначений період,повернутись до України.
Всі ці фактори впливають на приток валюти в країну як по торговому балансу так і по платіжному.
Найнегативніші фактори внутрішньої кризи,які можуть бути.Дай Бог,щоб не були.
1.ВР не приймає закон про антикорсуд.
2.МВФ оголошує про завершення програми стенд-бай для України.
3.Зовнішні запозичення дорожчають.
4.Серйозні інвестиції в Україну не йдуть,доки не закінчаться вибори президента,вибори ВР , формування коаліції і формування уряду.
До перших виборів залишається менше року.До формування уряду може пройти теоретично більше півтора року.
Буде дуже погано,якщо і світова криза і внутрішня пройдуть в найближчий рік.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:43

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Вы евробляхер?

он европохер

еврооптимист
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  Долярчик написав:нє, Я автівки немаю! - та й щось не дуже тягне до неї :roll:

Невже, зовсім не тягне заплатити Порошенку купу бабла за розмитнення, а потім їздити по ямах і знову платити, платити? :mrgreen:
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