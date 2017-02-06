Додано: Нед 03 чер, 2018 20:52

tea написав: А я бачу ланцюжок,виходячи з першого повідомлення Ігоря. А я бачу ланцюжок,виходячи з першого повідомлення Ігоря.

Мне периодически теоретики типа рыбасом пытаются доказывать, что все пропало, что вот и вот, а потом оно не оправдывается. Поэтому повторюсь"Очень часто разговоры о макроэкономике это блуждание в трех соснах людей, которые мало что понимают, не имеют достаточной информации. Как дикари, которые будут доказывать, что самолет не может лететь и не махать крыльями."Давайте переведем разговор в практическую плоскость. У меня есть двушка в Эврике, которую я взял в кредит под 10% годовых в гривне в 2016. За 2 года она за счет того, что дом практически готов, подорожала на 30% (в долларах). Подорожала вся при том, что я вложил наличных только треть. При последней терхкратной девальвации недвижимость просела на 30-40%. Вот я так сходу и не пойму, какой сценарий мне выгодней, если кризиса нет, недвижимость дорожает, или очередная трехкратная девальвация и недвижимость дешевеет. При этом я, в ожидании будет кризис или не будет, сдаю ее и получаю 7% годовых в долларах от текущей стоимости.Или может мне лучше было держать доллары под матрасом (или на депо в Укрсибе или Ощаде, что сейчас равно матрасу) в ожидании, что будет еще кризис и квартиры будут за копейки раздавать?