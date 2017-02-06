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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 чер, 2018 20:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 03 чер, 2018 20:34
А я бачу ланцюжок,виходячи з першого повідомлення Ігоря.
Додано: Нед 03 чер, 2018 20:46
нє, Я автівки немаю! - та й щось не дуже тягне до неї
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 03 чер, 2018 20:51
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 03 чер, 2018 20:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне периодически теоретики типа рыбасом пытаются доказывать, что все пропало, что вот и вот, а потом оно не оправдывается. Поэтому повторюсь
"Очень часто разговоры о макроэкономике это блуждание в трех соснах людей, которые мало что понимают, не имеют достаточной информации. Как дикари, которые будут доказывать, что самолет не может лететь и не махать крыльями."
Давайте переведем разговор в практическую плоскость. У меня есть двушка в Эврике, которую я взял в кредит под 10% годовых в гривне в 2016. За 2 года она за счет того, что дом практически готов, подорожала на 30% (в долларах). Подорожала вся при том, что я вложил наличных только треть. При последней терхкратной девальвации недвижимость просела на 30-40%. Вот я так сходу и не пойму, какой сценарий мне выгодней, если кризиса нет, недвижимость дорожает, или очередная трехкратная девальвация и недвижимость дешевеет. При этом я, в ожидании будет кризис или не будет, сдаю ее и получаю 7% годовых в долларах от текущей стоимости.
Или может мне лучше было держать доллары под матрасом (или на депо в Укрсибе или Ощаде, что сейчас равно матрасу) в ожидании, что будет еще кризис и квартиры будут за копейки раздавать?
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:16
Наперед же ніхто не знає - яка світова криза нас чекає,звідки почнеться,яка глибина девальвації буде в Україні і на що вплине.
Відповідно,важко спрогнозувати куди вкласти гроші зараз.
Станом на сьогодні вигідно вкласти кошти в київську 1-кімнатну квартиру біля метро і здавати її в оренду.Нещодавно у Гордона спитали,куди він вкладає кошти,щоб поділився ідеєю.Так він і відповів з цифрами - купую 1-кімнатні квартири біля метро за 40-42 тис.дол.,вкладаю в ремонт 18-20 тис.дол. і здаю в оренду по 600 дол.в місяць.Тобто,за його схемою виходить 12% річних у валюті.
Для себе Ви маєте прорахувати обидва варіанти і на основі оптимістичного і песимістичного сценарію зробити висновок.
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:28
Знаєте - який найгірший сценарій для України може бути в перспективі одного року?
Це коли зовнішня криза накладеться на внутрішню.
Найнегативніші фактори зовнішньої кризи для України,які можуть бути.
1.Зменшення цін на наші експортні товари - метал і зерно.
2.Зменшення обсягів продажу наших експортних товарів внаслідок кризи.
3.Світова криза змусить підприємства скорочувати персонал,внаслідок чого,наприклад,поляки до кращих часів змушені будуть повернутись з Англії чи Німеччини до Польщі на свої робочі місця,ну а відповідно,українці змушені будуть все на той же невизначений період,повернутись до України.
Всі ці фактори впливають на приток валюти в країну як по торговому балансу так і по платіжному.
Найнегативніші фактори внутрішньої кризи,які можуть бути.Дай Бог,щоб не були.
1.ВР не приймає закон про антикорсуд.
2.МВФ оголошує про завершення програми стенд-бай для України.
3.Зовнішні запозичення дорожчають.
4.Серйозні інвестиції в Україну не йдуть,доки не закінчаться вибори президента,вибори ВР , формування коаліції і формування уряду.
До перших виборів залишається менше року.До формування уряду може пройти теоретично більше півтора року.
Буде дуже погано,якщо і світова криза і внутрішня пройдуть в найближчий рік.
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:43
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:46
Невже, зовсім не тягне заплатити Порошенку купу бабла за розмитнення, а потім їздити по ямах і знову платити, платити?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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