RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1253125412551256>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:47

  Эгоист написав:
  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Вы евробляхер?

он европохер

еврооптимист

...ну, але хоч не євродрочер, як деякі тутешні :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 19.10.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:50

  Эгоист написав:
  Долярчик написав:нє, Я автівки немаю! - та й щось не дуже тягне до неї :roll:

Невже, зовсім не тягне заплатити Порошенку купу бабла за розмитнення, а потім їздити по ямах і знову платити, платити? :mrgreen:

ото-то!
(хоч, десь там, в глибині душі......... дуже глибоко...... може колись, коли будуть дешеводоступнішші електромобілі, то може і наважусь :D)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 19.10.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:51

Україна увійшла в десятку країн з найгіршими дорогами.

  Долярчик написав:ото-то!
(хоч, десь там, в глибині душі......... дуже глибоко...... може колись, коли будуть дешеводоступнішші електромобілі, то може і наважусь :D)

У рейтингу якості дорожнього покриття в різних країнах світу Україна увійшла в десятку країн з найгіршими дорогами.
Список був складений експертами Всесвітнього економічного форуму, які присуджували дорогам бали від 1 до 7, де 7 балів відповідає найвищій якості.

Аналітики оцінили якість доріг в Україні в 2,4 бала. На 131-му місці з таким же показником якості виявився Парагвай.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3224
З нами з: 22.08.16
Подякував: 64 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 21:56

Эгоист
...я б тільки взяв би для того, щоб час-від-часу їздити на риболовлю, ну і ще з сім'єю на відпочинок.......а так, ну його нах ті затори, і ті ями, і ті вічні ремонти!(про які весь час чую від друзів) :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 19.10.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:04

  tea написав:Нещодавно у Гордона спитали,куди він вкладає кошти,щоб поділився ідеєю.Так він і відповів з цифрами - купую 1-кімнатні квартири біля метро за 40-42 тис.дол.,вкладаю в ремонт 18-20 тис.дол. і здаю в оренду по 600 дол.в місяць.Тобто,за його схемою виходить 12% річних у валюті.


та лошок этот ваш гордон и мышление у него клиповое - сразу видно шо ни диплома мба у него нет, ни авторитетных экспертов с финанс юа он не читает
шо это за схема ваще: "купил-сделал ремонт-сдал"? поговорить даже не о чем, влад442 и трибека его на смех поднимут
ни тебе окна возможностей, ни простыней с расчетами, обоснованием рассрочек и подорожаний актива - детский сад
да и кому можно сдавать однушки за 600$? тут на трое и лесном па 4500грн предложений завались
захар его на пятой секунде матчасть учить отправит
незачот в общем - на пересдачу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3680
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:18

  kingkongovets написав:
  tea написав:Нещодавно у Гордона спитали,куди він вкладає кошти,щоб поділився ідеєю.Так він і відповів з цифрами - купую 1-кімнатні квартири біля метро за 40-42 тис.дол.,вкладаю в ремонт 18-20 тис.дол. і здаю в оренду по 600 дол.в місяць.Тобто,за його схемою виходить 12% річних у валюті.


та лошок этот ваш гордон и мышление у него клиповое - сразу видно шо ни диплома мба у него нет, ни авторитетных экспертов с финанс юа он не читает
шо это за схема ваще: "купил-сделал ремонт-сдал"? поговорить даже не о чем, влад442 и трибека его на смех поднимут
ни тебе окна возможностей, ни простыней с расчетами, обоснованием рассрочек и подорожаний актива - детский сад
да и кому можно сдавать однушки за 600$? тут на трое и лесном па 4500грн предложений завались
захар его на пятой секунде матчасть учить отправит
незачот в общем - на пересдачу

Судя по явно завышенной арендной ставке (15600 грн. за однуху... что называется "и вы говорите") и судя по тому, что Гордон "поделился секретом" - он их сейчас не покупает, а активно распродает. ИМХО.
airmax78
 
Повідомлень: 24604
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:19

  BIGor написав:Основні чинники на мою думку:
1998 - курс виріс з 1.8 до 5.4 - Криза з Азії і Росії (привязанність до рубля і рос. економіки)
2008 - курс виріс з 5 до 8 - Світова криза, банкопад, іпотечна і кредитна бульбашка, зниження експорту металургії.
2014-2018 - курс виріс з 8 до 26. - Війна, банкопад, зниження експорту металургії.

Як бачите, основні причини:
Війна (цей чинник зараз і так діє),
Банкопад (держава і великі євробанки - 90% БС, паганих/кептивних банків майже не залишилось),
Зниження експорту металургії (металургія - вже не основний експорт з України, виросла доля експорту пшона, олії, ІТ послуг ітд),
Привязанність до рубля і рос. економіки - цього фактору вже немає.
Іпотечна і кредитна бульбашка - цей фактор ще відіграє свою роль, але він вже затухає. Для нової бульбашки умов не існує.

Як бачите, глобальних причин девальвації в 60% мало. Я думаю що це може бути проблеми з вн. боргом (ОВГЗ) або щось з програмою МВФ.

Ок, мысль понятна. Убедили на все 100%.
Держу кулаки "поскорей бы мировой кризис".
Все вокруг нас уйдут в пике и только наша экономика выстоит. Действительно, чего бояться, все негативы давным давно отыграны.
Какой такой борг? У Штатов долгов больше триллиона - они рухнут первыми, за ними последует Япония. А МВФ нам не указ, как абсолютно верно сказал Гарант, - у них скоро столько проблем нарисуется, что костей не соберут.
Украина - тихая гавань в оке зарождающегося мирового тайфуна. Пойду затарюсь гривной на все...
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 03 чер, 2018 22:23, всього редагувалось 2 разів.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6906
З нами з: 30.11.11
Подякував: 671 раз.
Подякували: 1618 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:22

  airmax78 написав:Судя по явно завышенной арендной ставке (15600 грн. за однуху... что называется "и вы говорите") и судя по тому, что Гордон "поделился секретом" - он их сейчас не покупает, а активно распродает. ИМХО.


так я ж и говорю - на пересдачу
видали мы таких умников
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3680
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:32

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Судя по явно завышенной арендной ставке (15600 грн. за однуху... что называется "и вы говорите") и судя по тому, что Гордон "поделился секретом" - он их сейчас не покупает, а активно распродает. ИМХО.


так я ж и говорю - на пересдачу
видали мы таких умников

Не, ну в самом деле, ходили слухи,что он из Киевсовета дернул потому что не хотел декларацию заполнять и светить там свои 100500 квартир. А тут вдруг раз и разоткровенничался. Не так прямолинейно, конечно, но чем-то все равно похоже на Геннадия Балашова с его инвест идеей для широких масс: "купите у меня квартиру в Новолипках вскладчину - и будет вам отличная инвестиция".
airmax78
 
Повідомлень: 24604
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:35

  airmax78 написав:Не, ну в самом деле, ходили слухи,что он из Киевсовета дернул потому что не хотел декларацию заполнять и светить там свои 100500 квартир. А тут вдруг раз и разоткровенничался. Не так прямолинейно, конечно, но чем-то все равно похоже на Геннадия Балашова с его инвест идеей для широких масс: "купите у меня квартиру в Новолипках вскладчину - и будет вам отличная инвестиция".


и то верно, такую хитрую тему на шару никто не сдает - правда ваша
шото тут не чисто - врет, подлец, еще и издевается
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 03 чер, 2018 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3680
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1253125412551256>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10794 1962763
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 чер, 2018 19:24
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23892
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.