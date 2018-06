Додано: Нед 03 чер, 2018 22:04

tea написав: Нещодавно у Гордона спитали,куди він вкладає кошти,щоб поділився ідеєю.Так він і відповів з цифрами - купую 1-кімнатні квартири біля метро за 40-42 тис.дол.,вкладаю в ремонт 18-20 тис.дол. і здаю в оренду по 600 дол.в місяць.Тобто,за його схемою виходить 12% річних у валюті.

та лошок этот ваш гордон и мышление у него клиповое - сразу видно шо ни диплома мба у него нет, ни авторитетных экспертов с финанс юа он не читает

шо это за схема ваще: "купил-сделал ремонт-сдал"? поговорить даже не о чем, влад442 и трибека его на смех поднимут

ни тебе окна возможностей, ни простыней с расчетами, обоснованием рассрочек и подорожаний актива - детский сад

да и кому можно сдавать однушки за 600$? тут на трое и лесном па 4500грн предложений завались

захар его на пятой секунде матчасть учить отправит

