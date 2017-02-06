...ну, але хоч не євродрочер, як деякі тутешні
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:47
...ну, але хоч не євродрочер, як деякі тутешні
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:50
ото-то!
(хоч, десь там, в глибині душі......... дуже глибоко...... може колись, коли будуть дешеводоступнішші електромобілі, то може і наважусь )
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:51
Україна увійшла в десятку країн з найгіршими дорогами.
У рейтингу якості дорожнього покриття в різних країнах світу Україна увійшла в десятку країн з найгіршими дорогами.
Список був складений експертами Всесвітнього економічного форуму, які присуджували дорогам бали від 1 до 7, де 7 балів відповідає найвищій якості.
Аналітики оцінили якість доріг в Україні в 2,4 бала. На 131-му місці з таким же показником якості виявився Парагвай.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Нед 03 чер, 2018 21:56
Эгоист
...я б тільки взяв би для того, щоб час-від-часу їздити на риболовлю, ну і ще з сім'єю на відпочинок.......а так, ну його нах ті затори, і ті ями, і ті вічні ремонти!(про які весь час чую від друзів)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 03 чер, 2018 22:04
та лошок этот ваш гордон и мышление у него клиповое - сразу видно шо ни диплома мба у него нет, ни авторитетных экспертов с финанс юа он не читает
шо это за схема ваще: "купил-сделал ремонт-сдал"? поговорить даже не о чем, влад442 и трибека его на смех поднимут
ни тебе окна возможностей, ни простыней с расчетами, обоснованием рассрочек и подорожаний актива - детский сад
да и кому можно сдавать однушки за 600$? тут на трое и лесном па 4500грн предложений завались
захар его на пятой секунде матчасть учить отправит
незачот в общем - на пересдачу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 03 чер, 2018 22:18
Судя по явно завышенной арендной ставке (15600 грн. за однуху... что называется "и вы говорите") и судя по тому, что Гордон "поделился секретом" - он их сейчас не покупает, а активно распродает. ИМХО.
Додано: Нед 03 чер, 2018 22:19
Ок, мысль понятна. Убедили на все 100%.
Держу кулаки "поскорей бы мировой кризис".
Все вокруг нас уйдут в пике и только наша экономика выстоит. Действительно, чего бояться, все негативы давным давно отыграны.
Какой такой борг? У Штатов долгов больше триллиона - они рухнут первыми, за ними последует Япония. А МВФ нам не указ, как абсолютно верно сказал Гарант, - у них скоро столько проблем нарисуется, что костей не соберут.
Украина - тихая гавань в оке зарождающегося мирового тайфуна. Пойду затарюсь гривной на все...
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 03 чер, 2018 22:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 03 чер, 2018 22:22
так я ж и говорю - на пересдачу
видали мы таких умников
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 03 чер, 2018 22:32
Не, ну в самом деле, ходили слухи,что он из Киевсовета дернул потому что не хотел декларацию заполнять и светить там свои 100500 квартир. А тут вдруг раз и разоткровенничался. Не так прямолинейно, конечно, но чем-то все равно похоже на Геннадия Балашова с его инвест идеей для широких масс: "купите у меня квартиру в Новолипках вскладчину - и будет вам отличная инвестиция".
Додано: Нед 03 чер, 2018 22:35
и то верно, такую хитрую тему на шару никто не сдает - правда ваша
шото тут не чисто - врет, подлец, еще и издевается
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 03 чер, 2018 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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