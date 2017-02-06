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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:40

  airmax78 написав:А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".

Сомневаюсь я, что получу от него хоть копейку. Гордон в 90-х крышевал всех гадалок, экстрасенсов и шаманов. Как вы думаете он способен платить роялти?
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:42

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".

Сомневаюсь я, что получу от него хоть копейку. Гордон в 90-х крышевал всех гадалок, экстрасенсов и шаманов. Как вы думаете он способен платить роялти?


а я то и думаю - шо это у него за любовь к красным пиджакам?
а оно вон оно шо
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:42

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".

Сомневаюсь я, что получу от него хоть копейку. Гордон в 90-х крышевал всех гадалок, экстрасенсов и шаманов. Как вы думаете он способен платить роялти?


а еще вернул друга из мира мертвых с помощью золотой пирамиды йошин-цу или как там :mrgreen:
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.

Кризис это естественное состояние общества. Даже если сейчас все идет хорошо, всегда над нами нависает "а завтра может быть то и то". Кстати, по статистике люди в +-90% случаев переживают о вещах, которые никогда не случаются.
Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились. Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 06:08

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.

Кризис это естественное состояние общества. Даже если сейчас все идет хорошо, всегда над нами нависает "а завтра может быть то и то". Кстати, по статистике люди в +-90% случаев переживают о вещах, которые никогда не случаются.
Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились.
Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.

С этим я совсем не согласен. На моём примере, этот кризис закончится в 19 году. Потерянно 4 года и часть скирды. И еще надо начинать все с нуля. И я бы не сказал, что я единственный пример.
BIGor
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