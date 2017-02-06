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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 чер, 2018 22:35
А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".
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airmax78
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Додано: Нед 03 чер, 2018 22:40
airmax78 написав:
А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".
Сомневаюсь я, что получу от него хоть копейку. Гордон в 90-х крышевал всех гадалок, экстрасенсов и шаманов. Как вы думаете он способен платить роялти?
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Додано: Нед 03 чер, 2018 22:42
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".
Сомневаюсь я, что получу от него хоть копейку. Гордон в 90-х крышевал всех гадалок, экстрасенсов и шаманов. Как вы думаете он способен платить роялти?
а я то и думаю - шо это у него за любовь к красным пиджакам?
а оно вон оно шо
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Додано: Нед 03 чер, 2018 22:42
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".
Сомневаюсь я, что получу от него хоть копейку. Гордон в 90-х крышевал всех гадалок, экстрасенсов и шаманов. Как вы думаете он способен платить роялти?
а еще вернул друга из мира мертвых с помощью золотой пирамиды йошин-цу или как там
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 03 чер, 2018 23:03
BIGor написав:
А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.
Кризис это естественное состояние общества. Даже если сейчас все идет хорошо, всегда над нами нависает "а завтра может быть то и то". Кстати, по статистике люди в +-90% случаев переживают о вещах, которые никогда не случаются.
Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились. Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.
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Vlad442
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Додано: Пон 04 чер, 2018 06:08
Vlad442 написав: BIGor написав:
А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.
Кризис это естественное состояние общества. Даже если сейчас все идет хорошо, всегда над нами нависает "а завтра может быть то и то". Кстати, по статистике люди в +-90% случаев переживают о вещах, которые никогда не случаются.
Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились.
Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.
С этим я совсем не согласен. На моём примере, этот кризис закончится в 19 году. Потерянно 4 года и часть скирды. И еще надо начинать все с нуля. И я бы не сказал, что я единственный пример.
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BIGor
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