Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.
Кризис это естественное состояние общества. Даже если сейчас все идет хорошо, всегда над нами нависает "а завтра может быть то и то". Кстати, по статистике люди в +-90% случаев переживают о вещах, которые никогда не случаются. Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились. Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.
BIGor написав:А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.
Кризис это естественное состояние общества. Даже если сейчас все идет хорошо, всегда над нами нависает "а завтра может быть то и то". Кстати, по статистике люди в +-90% случаев переживают о вещах, которые никогда не случаются. Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились.
Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.
С этим я совсем не согласен. На моём примере, этот кризис закончится в 19 году. Потерянно 4 года и часть скирды. И еще надо начинать все с нуля. И я бы не сказал, что я единственный пример.
Vlad442 написав:Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились.
Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.
С этим я совсем не согласен. На моём примере, этот кризис закончится в 19 году. Потерянно 4 года и часть скирды. И еще надо начинать все с нуля. И я бы не сказал, что я единственный пример.
канешна не единственный скажу больше: для людей, не желающих меняться в ногу со стремительно меняющимся миром и вместо этого предъявляющих миру претензии, шо они не могут жить так, как жили раньше, кризис не заканчивается никогда особенно много таких людей на территории бывшего ссср
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
BIGor написав:А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.
Кризис это естественное состояние общества. Даже если сейчас все идет хорошо, всегда над нами нависает "а завтра может быть то и то". Кстати, по статистике люди в +-90% случаев переживают о вещах, которые никогда не случаются. Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились.
Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.
С этим я совсем не согласен. На моём примере, этот кризис закончится в 19 году. Потерянно 4 года и часть скирды. И еще надо начинать все с нуля. И я бы не сказал, что я единственный пример.
В мене вихід в 0 в активах відбувся трохи більше як рік тому, в березні 2017. А по кешфлоу ще тільки підбираюся до докризового. З іншого боку витрати від докризових десь на рівні 75...80% () у.е., але відчуваю покращення.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Оранжевый-хит сезона написав: Вы реально верите писанине этого нудотика?
Практика показала,що Олексій може помилитись в датах,а не в процесах.Так було в 2008 і в 2014 роках. Те,що світова криза вже мала б бути,адже її черговість приблизно один раз на 10 років,я згоден.Тому я теж не сумніваюсь,що на горизонті двох років криза буде. А от як вона скажеться на українцях - тут можна подискутувати. Заходьте на гілку Альяка і задавайте йому питання.
Також згоден, готував роботу по міжнародному маркетингу, також побачив цю закономірність (криза кожні 10 років з 50-х років). В роботі була вказана ймовірныіть кризи в настпний рік - 1.5 роки. В професора аргументів проти не було. Тому КРЖН хай плаває осторонь, буду приглядатись після кризи.