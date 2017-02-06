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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:40

  airmax78 написав:А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".

Сомневаюсь я, что получу от него хоть копейку. Гордон в 90-х крышевал всех гадалок, экстрасенсов и шаманов. Как вы думаете он способен платить роялти?
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:42

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".

Сомневаюсь я, что получу от него хоть копейку. Гордон в 90-х крышевал всех гадалок, экстрасенсов и шаманов. Как вы думаете он способен платить роялти?


а я то и думаю - шо это у него за любовь к красным пиджакам?
а оно вон оно шо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 22:42

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:А вообще, пусть этот Гордон начинает платить роялти человеку, который высек в граните и запатентовал слова: "Квартира в Киеве как личный пенсионный фонд".

Сомневаюсь я, что получу от него хоть копейку. Гордон в 90-х крышевал всех гадалок, экстрасенсов и шаманов. Как вы думаете он способен платить роялти?


а еще вернул друга из мира мертвых с помощью золотой пирамиды йошин-цу или как там :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.

Кризис это естественное состояние общества. Даже если сейчас все идет хорошо, всегда над нами нависает "а завтра может быть то и то". Кстати, по статистике люди в +-90% случаев переживают о вещах, которые никогда не случаются.
Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились. Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 06:08

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.

Кризис это естественное состояние общества. Даже если сейчас все идет хорошо, всегда над нами нависает "а завтра может быть то и то". Кстати, по статистике люди в +-90% случаев переживают о вещах, которые никогда не случаются.
Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились.
Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.

С этим я совсем не согласен. На моём примере, этот кризис закончится в 19 году. Потерянно 4 года и часть скирды. И еще надо начинать все с нуля. И я бы не сказал, что я единственный пример.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 07:23

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились.
Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.

С этим я совсем не согласен. На моём примере, этот кризис закончится в 19 году. Потерянно 4 года и часть скирды. И еще надо начинать все с нуля. И я бы не сказал, что я единственный пример.


канешна не единственный
скажу больше: для людей, не желающих меняться в ногу со стремительно меняющимся миром и вместо этого предъявляющих миру претензии, шо они не могут жить так, как жили раньше, кризис не заканчивается никогда
особенно много таких людей на территории бывшего ссср
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 07:51

В БФ запустили фонтаны. Нарядно.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:39

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  BIGor написав:А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.

Кризис это естественное состояние общества. Даже если сейчас все идет хорошо, всегда над нами нависает "а завтра может быть то и то". Кстати, по статистике люди в +-90% случаев переживают о вещах, которые никогда не случаются.
Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились.
Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.

С этим я совсем не согласен. На моём примере, этот кризис закончится в 19 году. Потерянно 4 года и часть скирды. И еще надо начинать все с нуля. И я бы не сказал, что я единственный пример.

В мене вихід в 0 в активах відбувся трохи більше як рік тому, в березні 2017.
А по кешфлоу ще тільки підбираюся до докризового.
З іншого боку витрати від докризових десь на рівні 75...80% () у.е., але відчуваю покращення.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:40

  tea написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Вы реально верите писанине этого нудотика?

Практика показала,що Олексій може помилитись в датах,а не в процесах.Так було в 2008 і в 2014 роках.
Те,що світова криза вже мала б бути,адже її черговість приблизно один раз на 10 років,я згоден.Тому я теж не сумніваюсь,що на горизонті двох років криза буде.
А от як вона скажеться на українцях - тут можна подискутувати.
Заходьте на гілку Альяка і задавайте йому питання.


Також згоден, готував роботу по міжнародному маркетингу, також побачив цю закономірність (криза кожні 10 років з 50-х років).
В роботі була вказана ймовірныіть кризи в настпний рік - 1.5 роки.
В професора аргументів проти не було.
Тому КРЖН хай плаває осторонь, буду приглядатись після кризи.
Хомякоид
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